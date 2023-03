Netflix: La oscura película belga que es furor y no te puedes perder

La película ha recibido excelentes críticas por su buena fotografía, gran dirección y buenas escenas, aunque algunos críticos señalan que no se arriesga mucho en cuanto a los patrones establecidos en las películas de terror basadas en una casa en los suburbios.

A pesar de esto, la película de Steffen Geypens ha sido todo un éxito en Netflix, acumulando 8.75 millones de horas visionadas esta semana y ubicándose en el top 3 de películas con habla no inglesa más vistas de la semana, detrás de "Still time" y "Sin novedad en el frente". Esto es especialmente significativo ya que normalmente estas posiciones están ocupadas por películas en español o del mercado asiático, lo que demuestra un creciente interés por las producciones europeas no hispanas.

En resumen, "Ruido mental" es una película de thriller psicológico que no decepcionará a los amantes del género y a los espectadores que buscan una historia emocionante. Si te atreves a descubrir el misterio del padre de Matt junto a él, puedes verla en Netflix.