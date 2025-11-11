Netflix: la película basada en hechos reales que acaba de estrenarse y está conmoviendo a todos. (Foto: Archivo)
"Buscando justicia" es una de esas películas que no solo atrapan desde su primer minuto, sino que dejan una profunda reflexión sobre la verdad, la dignidad y la lucha por los derechos humanos. Disponible en Netflix, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson se basa en hechos reales y reconstruye la valiente cruzada de un joven abogado que desafió al sistema judicial.
Dirigida por Destin Daniel Cretton y estrenada en 2019, Buscando justicia (Just Mercy) se consolidó como una de las producciones más potentes del género judicial. Ganó el Premio a la Libertad de Expresión otorgado por la National Board of Review, además de cuatro NAACP Image Awards, entre ellos a Mejor película y Mejor actor para Michael B. Jordan.
"Buscando justicia": una historia basada en hechos reales
La trama de Buscando justicia sigue los pasos de Bryan Stevenson, interpretado por Michael B. Jordan, un joven abogado recién graduado de Harvard que decide rechazar ofertas laborales millonarias para dedicarse a defender a presos condenados injustamente. Stevenson viaja a Alabama, un estado profundamente marcado por el racismo y la desigualdad, donde crea una organización de defensa legal junto a Eva Ansley, interpretada por Brie Larson.
Allí conoce el caso de Walter McMillian, un hombre afroamericano sentenciado a muerte por el asesinato de una joven de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban su inocencia. Jamie Foxx da vida a McMillian en una interpretación poderosa y contenida, que muestra el miedo, la resignación y la esperanza de un hombre que lucha contra un sistema que lo condenó sin justicia.
Durante años, Stevenson enfrenta obstáculos legales, presiones políticas y un racismo institucionalizado que intenta silenciarlo. Su compromiso con la verdad y su fe en la humanidad lo convierten en un símbolo de resistencia frente a la injusticia.
El elenco de la película "Buscando justicia"
Michael B. Jordan
Jamie Foxx
Brie Larson
Rob Morgan
Tim Blake Nelson
Rafe Spall
O'Shea Jackson Jr.
Karan Kendrick
El poder del mensaje detrás de "Buscando justicia"
Más allá de su guion o sus actuaciones, Buscando justicia deja un mensaje potente sobre la importancia de luchar por los derechos humanos y denunciar la desigualdad estructural. En tiempos donde la justicia parece a veces inalcanzable, la historia real de Bryan Stevenson recuerda que la empatía y la perseverancia pueden cambiar el rumbo de una vida.
La película no solo muestra las fallas del sistema judicial estadounidense, sino también el impacto del racismo institucional en las comunidades más vulnerables. A través de escenas cargadas de tensión y humanidad, invita al espectador a cuestionar sus propias creencias sobre la justicia y el perdón.
Por qué está arrasando en Netflix
Desde su llegada al catálogo de Netflix, Buscando justicia se convirtió en una de las películas más vistas dentro del género de drama. Su éxito se debe a la combinación de una historia real, un reparto de lujo y un mensaje inspirador que sigue siendo relevante en la actualidad.
Los usuarios destacan su capacidad para emocionar sin recurrir al exceso, y su forma de mostrar el valor del compromiso y la esperanza incluso en los escenarios más adversos.
Con sus 2 horas y 17 minutos de duración, Buscando justicia ofrece mucho más que un drama judicial: es una lección de vida. La historia de Bryan Stevenson demuestra que una sola persona, con convicción y valentía, puede enfrentarse a un sistema entero y lograr un cambio.
El film deja una huella emocional duradera en quien lo ve, invitando a reflexionar sobre el poder de la justicia, la importancia de la empatía y la necesidad de seguir luchando por los derechos de todos.