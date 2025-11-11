Créditos hipotecarios: quiénes pueden acceder y qué sueldo se necesita hoy

La cuota mensual no puede superar el 25% de los ingresos netos familiares.

Se pueden sumar co-titulares o co-deudores (familiares directos) para combinar ingresos y alcanzar el monto mínimo exigido por el banco.

Empleo:

Relación de dependencia: mínimo 1 año de antigüedad y recibo de sueldo.

Monotributistas: al menos 1 año en la misma categoría y presentación de facturación.

Contratados: se exige tener 4 años de antigüedad en el trabajo, y además contar con un co-deudor familiar directo (por ejemplo, cónyuge, padre, madre o hijo) con empleo registrado, para sumar ingresos y cumplir con los requisitos del banco.

Ahorro previo:

Es indispensable disponer del 20% al 25% del valor del inmueble para cubrir la parte no financiada.

Créditos hipotecarios: cómo comprar una casa de 100 mil dólares

Para una vivienda de 100 mil dólares, el Banco Nación puede financiar hasta el 75% del valor (USD 75 mil), mientras que el comprador debe aportar USD 25 mil de ahorro previo. El crédito se otorga bajo modalidad UVA + 6% anual, con un plazo máximo de 30 años.

Cuotas iniciales aproximadas:

20 años: 465 UVA ($763.230)

25 años: 418 UVA ($686.389)

30 años: 389 UVA ($638.715)

Para acceder, el ingreso familiar debe situarse entre $2.745.000 y $3.050.000 mensuales, considerando que la cuota no puede superar el 25% del total.

Créditos hipotecarios: cuáles son las tasas en noviembre de 2025

El Banco Nación concentra cerca del 40% de los créditos hipotecarios del país y recientemente actualizó su línea hipotecaria, pasando de una tasa del 4,5% al 6% anual para clientes con haberes.

Otras tasas de referencia a noviembre de 2025 (clientes / no clientes):