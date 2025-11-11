Wanda Nara se despidió de sus hijas: la foto y el firme mensaje antes de entregárselas a Icardi

Este martes 11 de noviembre es el día clave donde Mauro Icardi se reencontrará con sus dos hijas después de cuatro meses sin verlas tras llegar a la Argentina desde Turquía hace unas horas con su pareja, la China Suárez.
La conductora Wanda Nara compartió una significativa imagen en las redes instantes previos a que sus hijas se reencuentren con el papá, Mauro Icardi.
Lo cierto es que antes de llevar a sus hijas al colegio, donde luego serán retiradas por el futbolista, Wanda Nara mostró una imagen en las redes muy siginificativa que tiene que ver con las valijas con ropa que preparó especialmente para que las niñas pasen los próximos días en la casa del papá.
"Que la pasen hermoso las amo infinito", indicó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en la postal desde sus historias en Instagram donde muestra las valijas con la indumentaria de sus hijas prolijamente acomodada a punto de cerrarlas.
Serán unos días que la mediática esté sin sus hijas ya que hasta el próximo sábado 15 de noviembre estarán bajo el cuidado del futbolista en su casa antes de que regrese a Turquía. Se espera que este martes sea el propio Icardi quien retire por la tarde a sus hijas del colegio donde fueron llevadas por la mañana por Wanda.
El futbolista del Galatasaray se haría presente en el establecimiento junto a sus dos abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro y un trabajador social dipuesto por la Justicia.
En tanto, durante el lunes el juez le dio un duro revés a Wanda Nara ya que se autorizó que la China Suárez pueda estar presente con su pareja en los días que comparta con sus hijas.
Icardi después de varios meses finalmente podrá compartir momentos con sus hijas en medio de la tensión judicial con su ex y el gran momento que atraviesa en el noviazgo con la China Suárez.
Eugenia la China Suárez redobló la apuesta y volvió a provocar a Wanda Nara en la previa al reencuentro de Mauro Icardi tras cuatro meses sin verlas.
El futbolista y la actriz están en la Argentina por unos dúas y ya se desató un nuevo escándalo donde la China Suárez resultó el centro de las críticas por una particular actitud.
La actriz subió un video a TikTok donde se la ve posando con sus gatos y según los internautas estas postales no fueron casuales, dado que señalaron que eran casi idénticos a los de Wanda Nara y sus hijas, que justamente la conductora aseguró que Icardi nunca le devolvió.
“Imperdonable subir fotos con las dos mascotas que sus niñas reclaman hace rato”, remarcó furiosa una usuaria virtual, generando una enorme cantidad de críticas y planteando la duda si se tratan de los gatitos de las hijas de Wanda e Icardi.
Y otros en tanto cuestionaron directamtente a la China: "La provocación ya no va solo a Wanda, también a sus hijas. ¿Con qué necesidad?”; "Así como mi Chinita estaba obsesionada con Wanda y sus hijas, ahora también lo está con sus mascotas”.