Wanda Nara se despidió de sus hijas: la foto y el firme mensaje antes de entregárselas a Icardi

El futbolista del Galatasaray se haría presente en el establecimiento junto a sus dos abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro y un trabajador social dipuesto por la Justicia.

En tanto, durante el lunes el juez le dio un duro revés a Wanda Nara ya que se autorizó que la China Suárez pueda estar presente con su pareja en los días que comparta con sus hijas.

Icardi después de varios meses finalmente podrá compartir momentos con sus hijas en medio de la tensión judicial con su ex y el gran momento que atraviesa en el noviazgo con la China Suárez.

wanda nara prepara a sus hijas para irse con mauro icardi

El video de la China Suárez para irritar por completo a Wanda Nara

Eugenia la China Suárez redobló la apuesta y volvió a provocar a Wanda Nara en la previa al reencuentro de Mauro Icardi tras cuatro meses sin verlas.

El futbolista y la actriz están en la Argentina por unos dúas y ya se desató un nuevo escándalo donde la China Suárez resultó el centro de las críticas por una particular actitud.

La actriz subió un video a TikTok donde se la ve posando con sus gatos y según los internautas estas postales no fueron casuales, dado que señalaron que eran casi idénticos a los de Wanda Nara y sus hijas, que justamente la conductora aseguró que Icardi nunca le devolvió.

“Imperdonable subir fotos con las dos mascotas que sus niñas reclaman hace rato”, remarcó furiosa una usuaria virtual, generando una enorme cantidad de críticas y planteando la duda si se tratan de los gatitos de las hijas de Wanda e Icardi.

Y otros en tanto cuestionaron directamtente a la China: "La provocación ya no va solo a Wanda, también a sus hijas. ¿Con qué necesidad?”; "Así como mi Chinita estaba obsesionada con Wanda y sus hijas, ahora también lo está con sus mascotas”.