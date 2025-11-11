Cómo es el modus operandi del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas: el dato clave y quién lo acompañará

Y agregó al respecto: "La hora que Mauro Icardi retirará a sus hijas es a las 2 de la tarde por orden judicial". Mauro Icardi no irá al establecimiento educativo solo sino que estarán además sus dos abogadas y un trabajador social asignado: "Lo hará acompañado por Lara Piro y Elba Marcovecchio y un trabajador social", explicó el periodista.

Lo cierto es que esta tarde finalmente Mauro podrá compartir con sus hijas en su casa de Nordelta después de cuatro meses sin verlas y se estima que se quedará por unos días más en el país ya que la fecha de regreso a Turquía está estipulada para el próximo sábado 15.

En las últimas horas la Justicia determinó que la China Suárez podrá formar parte de la convivencia de su pareja con sus hijas y el juez consideró un pedido infundado que la actriz no pueda estar presente junto a su novio cuando él esté con las hijas.

El duro revés para Wanda Nara por la China Suárez y Mauro Icardi

Wanda Nara recibió el lunes una noticia devastadora, en medio de su pelea judicial contra su ex, Mauro Icardi, y su actual pareja, la China Suárez, quienes llegaron a la Argentina.

Según trascendió, la conductora habría realizado una solicitud para que, durante el encuentro entre el futbolista y sus dos hijas, no estuvieran presentes ni la novia del delantero ni los hijos de ella. Pero esto no prosperó.

“La Justicia decidió que Eugenia y sus hijos puedan estar presentes en el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas. Dice que la última vez, antes de que viajaran a Turquía, la reacción de las nenas fue positiva en el encuentro con su papá, la China y sus hijos, no se presentó ninguna reacción negativa”, detalló Guido Záffora en el programa DDM (América Tv).

Y agregó: “Wanda me dice que pidió en septiembre que Mauro venga a Argentina porque las nenas lo extrañaban, y que las veces que estuvo libre estaba arreglado que vea a las nenas, pero que no vino”.

El fastidio de Wanda con Icardi, según comentó el periodista, además está relacionado con una supuesta deuda alimentaria del futbolista que ascendería a una importante cifra en dólares.

Y afirmó que el juez le avisó a Wanda Nara que no puede negarse a entregar a las niñas al papá: “Hagopian dijo que si Wanda no quiere entregar a sus hijas, la policía ya está avisada para que a la media hora llegue al edificio con una orden para subir y que Wanda les entregue a las nenas”, explicó Záffora.