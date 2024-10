Netflix: la película que es tendencia con Scarlett Johansson como protagonista

image.png Perdidos en Tokio. Foto: Netflix.

Perdidos en Tokio: la película con Scarlett Johansson que no te podés perder en Netflix

Perdidos en Tokio fue todo un éxito en su año de estreno y, hoy en día, vuelve a estar en boca de todos gracias a su regreso a Netflix. Dura 1 hora y 41 minutos, suficiente para transportarte a una historia cargada de emociones.

La trama gira en torno a Bob Harris, un actor estadounidense venido a menos que viaja a Tokio para grabar un comercial de whisky japonés. En pleno bajón personal, pasa gran parte de su tiempo en el bar del hotel, donde se cruza con Charlotte, una joven casada y aburrida mientras su marido fotógrafo trabaja en la ciudad. Entre ambos surge una amistad que, con el tiempo, podría convertirse en algo más.

La película explora la soledad, el vacío existencial y los contrastes culturales, mientras sus protagonistas deambulan por las luces y el caos de la capital japonesa.

Críticos en FilmAffinity no dudan en elogiarla: “Murray ofrece una actuación tan natural que parece no estar actuando” y “Es un drama seductor que destila madurez, capturando la dulce agonía de los sentimientos no expresados”.

Si no la viste, es momento de que te sumerjas en este film imperdible que brilla nuevamente en Netflix.

Mirá el trailer acá: