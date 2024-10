Netflix: La película turca que arrasa como comedia romántica y es furor en la plataforma

Cuando descubre que el ladrón que anda persiguiendo es su ex, Alin decide que no solo va a capturarlo, sino que lo hará in fraganti. La misión parece clara, pero el plan tiene un giro inesperado cuando se da cuenta de que aún siente algo por él, sumando una tensión romántica que se mezcla con cada escena de acción y suspenso.

¿De qué trata "Un ladrón romántico"?

"Un ladrón romántico" sigue la historia de Alin, una agente especializada en delitos de arte para la Interpol. Tras años de seguirle el rastro a un ladrón de museos, Alin descifra finalmente cuál será su próximo objetivo. Lo que no espera es que este ladrón, quien se ha hecho de obras valiosísimas sin interés económico alguno, resulta ser su antiguo amor, Güney.

Con un historial que incluye atracos en los museos más custodiados del mundo, Güney se convierte en la obsesión de Alin, quien tiene ahora una sola meta: atraparlo y enfrentar todo lo que quedó pendiente entre ellos. La trama no solo ofrece acción y aventura, sino que juega con el romance y los secretos del pasado.

Trailer de "Un Ladrón Romántico"