Astrología: el alineamiento de Júpiter y Plutón que te regala un fin de semana de revelaciones y poder económico

Los signos que lideran la transformación económica
Los signos de aire y fuego (Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario) serán los canales directos de esta energía de expansión mental. Van a sentir un alivio enorme en la carga de incertidumbre que venían arrastrando y una capacidad envidiable para visualizar soluciones ingeniosas a problemas estructurales. Es un momento ideal para que confíen en sus corazonadas de inversión y dejen de postergar las decisiones importantes por mero miedo al fracaso.
Por su parte, los signos de tierra y agua lograrán darle una estructura sumamente concreta y realista a sus intuiciones más profundas, traduciéndolas en planes de negocios viables y con bases de hormigón. No te quejes si durante este fin de semana sentís que algunas verdades incómodas salen a la luz en tu entorno laboral o personal; acordate de que Plutón necesita limpiar las cañerías del alma y de la economía antes de que Júpiter pueda derramar su lluvia de abundancia y expansión.
FAQ:
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¿Es un buen fin de semana para estudiar temas de inversiones o mercados? Excepcional. La retención de información compleja, la lógica financiera y el sentido de la oportunidad estarán en su pico máximo del mes.
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¿Qué pasa con las decisiones de negocios tomadas bajo este aspecto? Cuentan con el respaldo de la estructura a largo plazo de Plutón y la suerte de Júpiter; son acuerdos sólidos y muy lucrativos.
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¿Cuál es el aroma recomendado para aromatizar el espacio de planificación? El de menta o pino para potenciar la concentración mental y limpiar el ambiente de energías densas.
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¿Qué amuleto usar para sintonizar con la abundancia hoy? Una piedra de pirita o un citrino en tu billetera o escritorio para activar el canal de la prosperidad.