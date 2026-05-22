Astrología: el alineamiento de Júpiter y Plutón que te regala un fin de semana de revelaciones y poder económico

Los signos que lideran la transformación económica

Los signos de aire y fuego (Géminis, Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario) serán los canales directos de esta energía de expansión mental. Van a sentir un alivio enorme en la carga de incertidumbre que venían arrastrando y una capacidad envidiable para visualizar soluciones ingeniosas a problemas estructurales. Es un momento ideal para que confíen en sus corazonadas de inversión y dejen de postergar las decisiones importantes por mero miedo al fracaso.

Por su parte, los signos de tierra y agua lograrán darle una estructura sumamente concreta y realista a sus intuiciones más profundas, traduciéndolas en planes de negocios viables y con bases de hormigón. No te quejes si durante este fin de semana sentís que algunas verdades incómodas salen a la luz en tu entorno laboral o personal; acordate de que Plutón necesita limpiar las cañerías del alma y de la economía antes de que Júpiter pueda derramar su lluvia de abundancia y expansión.

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