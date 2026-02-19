Franco Colapinto sorprende en Netflix con la nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive

En el centro de esa reestructuración apareció Flavio Briatore, consultor clave de la escudería. Su declaración fue directa y quedó registrada por las cámaras: "Si la gente no hace su trabajo, sí". La frase respondió a una consulta sobre las salidas dentro del equipo. No hubo matices.

Las cámaras ingresaron a reuniones privadas, analizaron estrategias y captaron momentos de tensión en el box. La narrativa no solo se centró en los resultados, sino en los procesos. Se verá cómo se configuraron nuevas alineaciones y cómo seis pilotos novatos irrumpieron en la categoría durante 2025.

Franco Colapinto Netflix

La lucha triple que definió el campeonato de la Fórmula 1

La octava temporada no se limitó al caso Colapinto. También reconstruyó una pelea intensa por el título mundial. Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris protagonizaron una disputa que mantuvo en vilo a la parrilla.

El campeonato se definió tras varias fechas decisivas. Finalmente, Norris logró la coronación. La serie mostrará los instantes posteriores, las celebraciones y también las frustraciones del resto de los contendientes.

Otro momento determinante fue el despido de Christian Horner de Red Bull Racing. La decisión sorprendió al paddock y generó repercusiones inmediatas. La producción registró reacciones y conversaciones internas que hasta ahora no habían trascendido.

Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris

El fenómeno global de Formula 1: Drive to Survive

Desde su estreno, Formula 1: Drive to Survive se consolidó como un fenómeno global. Amplió la audiencia de la categoría y acercó la intimidad de los equipos a millones de espectadores. La fórmula combinó acceso exclusivo, narrativa emocional y tensión competitiva.

La octava temporada apostará a profundizar ese camino. Mostrará cómo la categoría celebró su 75.º aniversario mientras enfrentó cambios estructurales. Nuevas generaciones avanzaron con fuerza. Equipos históricos atravesaron crisis. Y la competencia se volvió más imprevisible.

Netflix confirmó que el estreno será el 27 de febrero. La fecha funcionará como un punto de partida para la nueva campaña deportiva. El lanzamiento previo al inicio del calendario no será casual. Buscará renovar el interés y anticipar rivalidades.

Formula 1 Drive to Survive

Cuándo se estrena Formula 1: Drive to Survive en Netflix

La producción anticipó que se verán imágenes inéditas. Habrá entrevistas exclusivas y momentos de alta tensión. El foco estará puesto en la transición de Franco Colapinto, pero también en el impacto colectivo que generaron los cambios en Alpine.

La octava temporada buscará dejar una pregunta abierta en cada episodio. ¿Podrá consolidarse en Alpine? ¿Responderá a la confianza depositada por la dirección? El 27 de febrero comenzará a develarse la respuesta en Netflix.

Tráiler oficial de la temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive en Netflix