Franco Colapinto sorprende en Netflix con la nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive
La participación de Franco Colapinto en Formula 1: Drive to Survive se estrena en Netflix y promete revelaciones impactantes. Mirá el nuevo tráiler.
Franco Colapinto sorprende en Netflix con la nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive. (Foto: Archivo)
Franco Colapinto vuelve al centro de la escena y esta vez lo hará con cámaras que no dejarán nada fuera de cuadro. La octava temporada de Formula 1: Drive to Survive llegará el 27 de febrero a Netflix y pondrá el foco en su regreso a la máxima categoría. La producción prometió imágenes inéditas, reuniones reservadas y una mirada sin filtros a la reestructuración interna de BWT Alpine F1 Team.
La producción confirmó que la audiencia latinoamericana tendrá un motivo especial para mirar cada episodio. "Van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras", publicó la plataforma en su cuenta oficial. La frase no pasó inadvertida. Marcó el tono de una temporada que buscará emoción, tensión y revelaciones.
Las cámaras siguieron cada paso. En otro fragmento, visiblemente abrumado por la exposición, soltó: "Dejá de seguirme". La frase anticipó uno de los ejes narrativos: la presión constante.
Franco Colapinto y la crisis interna de Alpine
La serie documentó la transición que vivió BWT Alpine F1 Team tras la salida de Doohan. El australiano dejó su asiento luego de seis Grandes Premios, en un contexto marcado por resultados irregulares y un accidente en Suzuka que aceleró las decisiones.
En el centro de esa reestructuración apareció Flavio Briatore, consultor clave de la escudería. Su declaración fue directa y quedó registrada por las cámaras: "Si la gente no hace su trabajo, sí". La frase respondió a una consulta sobre las salidas dentro del equipo. No hubo matices.
Las cámaras ingresaron a reuniones privadas, analizaron estrategias y captaron momentos de tensión en el box. La narrativa no solo se centró en los resultados, sino en los procesos. Se verá cómo se configuraron nuevas alineaciones y cómo seis pilotos novatos irrumpieron en la categoría durante 2025.
La lucha triple que definió el campeonato de la Fórmula 1
La octava temporada no se limitó al caso Colapinto. También reconstruyó una pelea intensa por el título mundial. Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris protagonizaron una disputa que mantuvo en vilo a la parrilla.
El campeonato se definió tras varias fechas decisivas. Finalmente, Norris logró la coronación. La serie mostrará los instantes posteriores, las celebraciones y también las frustraciones del resto de los contendientes.
Otro momento determinante fue el despido de Christian Horner de Red Bull Racing. La decisión sorprendió al paddock y generó repercusiones inmediatas. La producción registró reacciones y conversaciones internas que hasta ahora no habían trascendido.
El fenómeno global de Formula 1: Drive to Survive
Desde su estreno, Formula 1: Drive to Survive se consolidó como un fenómeno global. Amplió la audiencia de la categoría y acercó la intimidad de los equipos a millones de espectadores. La fórmula combinó acceso exclusivo, narrativa emocional y tensión competitiva.
La octava temporada apostará a profundizar ese camino. Mostrará cómo la categoría celebró su 75.º aniversario mientras enfrentó cambios estructurales. Nuevas generaciones avanzaron con fuerza. Equipos históricos atravesaron crisis. Y la competencia se volvió más imprevisible.
Netflix confirmó que el estreno será el 27 de febrero. La fecha funcionará como un punto de partida para la nueva campaña deportiva. El lanzamiento previo al inicio del calendario no será casual. Buscará renovar el interés y anticipar rivalidades.
Cuándo se estrena Formula 1: Drive to Survive en Netflix
La producción anticipó que se verán imágenes inéditas. Habrá entrevistas exclusivas y momentos de alta tensión. El foco estará puesto en la transición de Franco Colapinto, pero también en el impacto colectivo que generaron los cambios en Alpine.
La octava temporada buscará dejar una pregunta abierta en cada episodio. ¿Podrá consolidarse en Alpine? ¿Responderá a la confianza depositada por la dirección? El 27 de febrero comenzará a develarse la respuesta en Netflix.
Tráiler oficial de la temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive en Netflix