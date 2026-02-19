En vivo Radio La Red
HECHO EN ARGENTINA

Netflix: "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella, se estrena en cines selectos

Se trata de la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. También estará disponible en Netflix.

Parque Lezama

"Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella, se estrena en cines selectos. (Foto: Gentileza Netflix)

Parque Lezama, la nueva película hecha en Argentina de Juan José Campanella, llega el 19 de febrero a cines selectos de Argentina. El film es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Se estrenará globalmente en Netflix el 6 de marzo.

Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie que combina romance, erotismo y obesesión
Furor por el estreno de una nueva serie que combina romance, erotismo y obesesión. (Foto: Gentileza Netflix)

La película reúne nuevamente una dupla actoral legendaria con Luis Brandoni (León Schwartz) y Eduardo Blanco (Antonio Cardozo) a quienes se suman Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

Parque Lezama es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella, quien también es el responsable del guion, y con Muriel Cabeza como productora.

Parque Lezama 4

Listado de salas de cines donde podrá verse Parque Lezama desde el 19 de febrero:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  • Atlas Alcorta
  • Atlas Caballito
  • Atlas Flores
  • Atlas Patio Bullrich
  • Atlas Liniers
  • Cine Lorca
  • Cinema Devoto
  • Multiplex Belgrano
  • Multiplex Lavalle

Provincia de Buenos Aires:

  • Atlas Catán
  • Atlas Nordelta
  • Cine Helios
  • Cines Pixel Adrogué
  • Cinema Adrogué
  • Cinema Rosso - Luján
  • Multiplex Canning
  • Cine Visual Bahía Blanca
  • Lúmina Cines Lanús
  • Cine Ambassador Mar Del Plata
  • Multiplex Pilar
  • Cines Ocean Necochea
  • Cine Teatro Metropol Chivilcoy
  • Cinema City La Plata
Parque Lezama Netflix 4

Córdoba:

  • Cines Dino Alto Verde
  • Cines Dino Ruta 20
  • Complejo Cinerama
  • Gran Rex

La Pampa:

  • Cine Amadeus Santa Rosa

Tucumán:

  • Solar Del Cerro
  • Atlas Monteagudo O Vía 24
Parque Lezama Netflix 2

San Juan:

  • Multiplex San Juan
  • Play San Juan

Rosario:

  • Cines Del Centro
  • Nuevo Monumental Rosario

Paraná:

  • Cine Círculo Paraná
Parque Lezama Netflix 3

De qué trata Parque Lezama, la película de Campanella

La película está escrita y dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares Producciones, y cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del “no te metas”. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Parque Lezama 2

Antonio Cardozo es interpretado por Eduardo Blanco, quien retomó un personaje que el público ya asocia directamente con su figura. León Schwartz está a cargo de Luis Brandoni, socio artístico histórico de Campanella y parte esencial de su universo creativo. La química entre ambos fue uno de los motores del éxito teatral y volvió a ser clave en esta adaptación cinematográfica.

La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Tráiler oficial de Parque Lezama en Netflix

Embed

Ricardo Darín y Campanella brillan en Netflix con este clásico argentino

El cine argentino tiene títulos que no solo marcaron una época, sino que se convirtieron en verdaderos espejos sociales. Películas que capturaron el pulso de un momento histórico y lo transformaron en relato universal. "Luna de Avellaneda", la comedia dramática dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, es una de ellas. Ahora, con su reciente incorporación al catálogo de Netflix, vuelve a instalarse en el centro de la escena y renueva el debate sobre el valor de las instituciones barriales y la memoria colectiva.

Con una duración de 2 horas y 19 minutos, la película estrenada en 2004 narra la crisis de un emblemático club de barrio que, tras décadas de esplendor, enfrenta la quiebra y la posible disolución. Pero más allá de su argumento central, el film es una radiografía profunda de la Argentina posterior a la crisis económica de 2001. Es, también, una historia sobre pertenencia, identidad y resistencia.

