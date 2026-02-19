Netflix: "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella, se estrena en cines selectos
Se trata de la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. También estará disponible en Netflix.
"Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella, se estrena en cines selectos. (Foto: Gentileza Netflix)
Parque Lezama, la nueva película hecha en Argentina de Juan José Campanella, llega el 19 de febrero a cines selectos de Argentina. El film es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Se estrenará globalmente en Netflix el 6 de marzo.
La película reúne nuevamente una dupla actoral legendaria con Luis Brandoni (León Schwartz) y Eduardo Blanco (Antonio Cardozo) a quienes se suman Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.
Parque Lezama es una producción de 100 Bares, dirigida por Juan José Campanella, quien también es el responsable del guion, y con Muriel Cabeza como productora.
Listado de salas de cines donde podrá verse Parque Lezama desde el 19 de febrero:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Atlas Alcorta
Atlas Caballito
Atlas Flores
Atlas Patio Bullrich
Atlas Liniers
Cine Lorca
Cinema Devoto
Multiplex Belgrano
Multiplex Lavalle
Provincia de Buenos Aires:
Atlas Catán
Atlas Nordelta
Cine Helios
Cines Pixel Adrogué
Cinema Adrogué
Cinema Rosso - Luján
Multiplex Canning
Cine Visual Bahía Blanca
Lúmina Cines Lanús
Cine Ambassador Mar Del Plata
Multiplex Pilar
Cines Ocean Necochea
Cine Teatro Metropol Chivilcoy
Cinema City La Plata
Córdoba:
Cines Dino Alto Verde
Cines Dino Ruta 20
Complejo Cinerama
Gran Rex
La Pampa:
Cine Amadeus Santa Rosa
Tucumán:
Solar Del Cerro
Atlas Monteagudo O Vía 24
San Juan:
Multiplex San Juan
Play San Juan
Rosario:
Cines Del Centro
Nuevo Monumental Rosario
Paraná:
Cine Círculo Paraná
De qué trata Parque Lezama, la película de Campanella
La película está escrita y dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares Producciones, y cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.
Narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del “no te metas”. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.
Antonio Cardozo es interpretado por Eduardo Blanco, quien retomó un personaje que el público ya asocia directamente con su figura. León Schwartz está a cargo de Luis Brandoni, socio artístico histórico de Campanella y parte esencial de su universo creativo. La química entre ambos fue uno de los motores del éxito teatral y volvió a ser clave en esta adaptación cinematográfica.
La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.
Tráiler oficial de Parque Lezama en Netflix
Ricardo Darín y Campanella brillan en Netflix con este clásico argentino
El cine argentino tiene títulos que no solo marcaron una época, sino que se convirtieron en verdaderos espejos sociales. Películas que capturaron el pulso de un momento histórico y lo transformaron en relato universal. "Luna de Avellaneda", la comedia dramática dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, es una de ellas. Ahora, con su reciente incorporación al catálogo de Netflix, vuelve a instalarse en el centro de la escena y renueva el debate sobre el valor de las instituciones barriales y la memoria colectiva.
Con una duración de 2 horas y 19 minutos, la película estrenada en 2004 narra la crisis de un emblemático club de barrio que, tras décadas de esplendor, enfrenta la quiebra y la posible disolución. Pero más allá de su argumento central, el film es una radiografía profunda de la Argentina posterior a la crisis económica de 2001. Es, también, una historia sobre pertenencia, identidad y resistencia.