Netflix: "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella, se estrena en cines selectos

De qué trata Parque Lezama, la película de Campanella

La película está escrita y dirigida por Juan José Campanella y producida por 100 Bares Producciones, y cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del “no te metas”. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

Antonio Cardozo es interpretado por Eduardo Blanco, quien retomó un personaje que el público ya asocia directamente con su figura. León Schwartz está a cargo de Luis Brandoni, socio artístico histórico de Campanella y parte esencial de su universo creativo. La química entre ambos fue uno de los motores del éxito teatral y volvió a ser clave en esta adaptación cinematográfica.

La película es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Ricardo Darín y Campanella brillan en Netflix con este clásico argentino

El cine argentino tiene títulos que no solo marcaron una época, sino que se convirtieron en verdaderos espejos sociales. Películas que capturaron el pulso de un momento histórico y lo transformaron en relato universal. "Luna de Avellaneda", la comedia dramática dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, es una de ellas. Ahora, con su reciente incorporación al catálogo de Netflix, vuelve a instalarse en el centro de la escena y renueva el debate sobre el valor de las instituciones barriales y la memoria colectiva.

Con una duración de 2 horas y 19 minutos, la película estrenada en 2004 narra la crisis de un emblemático club de barrio que, tras décadas de esplendor, enfrenta la quiebra y la posible disolución. Pero más allá de su argumento central, el film es una radiografía profunda de la Argentina posterior a la crisis económica de 2001. Es, también, una historia sobre pertenencia, identidad y resistencia.