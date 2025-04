Netflix lo hizo: un episodio de Black Mirror engañó a los espectadores y no todos ven lo mismo

black mirror netflix 2.webp

Realidades divididas: la ilusión está en la pantalla

El planteamiento de Bête Noire, episodio 2 de la temporada 7, gira en torno a la distorsión de la realidad y cómo las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para alterar la percepción. Desde ahí, el hecho de que algunos espectadores vean una palabra y otros otra es más que un detalle curioso: es una extensión del conflicto central del episodio. Y lo más impactante es que muchos ni siquiera se dan cuenta hasta que alguien más lo menciona.

Usuarios en redes sociales han compartido capturas de pantalla que demuestran esta diferencia. La chocolatina que desarrolla María en su trabajo con la empresa Ditta aparece en algunas versiones con el nombre “Barnies” y en otras como “Bernies”. Lo mismo sucede con pequeños detalles de diálogos, colores de vestuario e incluso el tono de ciertas escenas. El resultado es una especie de test de Rorschach interactivo: cada quien ve algo distinto, como si estuviera dentro de la misma red de confusión que atrapa a la protagonista.

netflix black mirror.jpg

Un episodio que evoluciona en cada visionado

La historia de Bête Noire, capítulo 2 de la séptima temporada, sigue a María, una experta en sabores que vive una vida aparentemente equilibrada: tiene una relación sólida con su pareja Kae, domina su trabajo y es meticulosa con su alergia a los frutos secos. Todo cambia cuando reaparece Verity, una excompañera de escuela con cuentas pendientes. Desde su llegada, las cosas comienzan a torcerse de forma sutil pero constante.

Primero, Verity se une al equipo de Ditta de manera inesperadamente rápida. Luego, una propuesta de María —una barra de caramelo con miso— es rechazada tras haber sido inicialmente elogiada. Un correo electrónico que ella escribió es modificado misteriosamente, resultando en un grave error culinario que afecta directamente a su jefe. Y poco después, María es despedida por una supuesta broma cruel con leche de almendras, algo impensable dado su cuadro alérgico.

Todo parece diseñado para arruinar su vida. Al descubrir que Verity guarda fotos donde aparece como astronauta y un extraño colgante en forma de péndulo, María empieza a sospechar que la realidad ha sido manipulada.

black mirror netflix 3.avif

Un Black Mirror que se siente más real que nunca

La séptima temporada de Black Mirror regresa con menos tecnología “gadget” y más enfoque en los usos sociales, psicológicos y perversos de la ciencia. Bête Noire, como segundo episodio de esta temporada, es un ejemplo perfecto de esa transición. El capítulo recuerda que el verdadero terror no está en los dispositivos, sino en cómo las personas los usan para moldear el mundo a su conveniencia.

Además, el episodio lanza un mensaje inquietante al espectador: si la realidad puede ser manipulada en la ficción, también puede serlo en la vida real. Y el hecho de que no todos estén viendo el mismo episodio —al menos no con los mismos detalles— es una señal clara de que el equipo detrás de la serie está dispuesto a cruzar todos los límites para jugar con nuestras certezas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cronopiatw/status/1911488012812169273&partner=&hide_thread=false El episodio número 2 de Black Mirror se tomó muy en serio eso de “varias dimensiones”, ya que juega con los espectadores mostrándoles a ellos también (como al personaje) cosas distintas. A unos les muestra BERNIES y a otros BARNIES, lo cual generó que existieran discusiones + pic.twitter.com/bDOjwYpBTx — juli (@cronopiatw) April 13, 2025

Referencias internas y nostalgia en código oculto

Como ya es habitual en Black Mirror, el episodio está lleno de guiños a capítulos anteriores. Desde referencias visuales hasta nombres codificados, la serie mantiene su tradición de universo expandido. El jefe de María, Gabe, interpretado por Ben Bailey Smith, menciona en una reunión el programa Grain+, un probable guiño a The Entire History of You. También se escuchan fragmentos de una canción usada en San Junipero y aparece un artículo de prensa firmado por un periodista llamado Cooper, como el personaje de Playtest.

Este tipo de detalles hacen que cada revisión del episodio sea diferente, y en este caso, la propia estructura variable de la historia convierte a Bête Noire, episodio 2 temporada 7, en uno de los capítulos más complejos e interesantes de toda la serie.

black mirror netflix 3.webp

El futuro de la serie podría ser interactivo… otra vez

Después de experimentar con el formato interactivo en Bandersnatch, el creador Charlie Brooker podría haber dado un paso más allá. En lugar de dejar que el espectador elija, esta vez es el sistema el que elige por él. Y lo hace de manera imperceptible, como si quisiera demostrar que la ilusión del control es, al fin y al cabo, eso: una ilusión.

La pregunta ahora es si esta técnica de “realidades variables” continuará en otros episodios de la temporada o si fue un experimento aislado. De cualquier forma, Black Mirror episodio 2 temporada 7 ya ha dejado su huella y se consolida como una obra que, como su nombre lo indica, nos devuelve una imagen distorsionada —y profundamente inquietante— de nosotros mismos.