A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡Se fue viral!

Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Luciano Castro por sus audios españolizados: "Oye, Sarah..."

Los audios de Luciano Castro trascendieron el ámbito local y llegaron a manos de dos figuras internacionales: Matt Damon y Ben Affleck. Mirá el inédito momento y la imitación al actor argentino.

16 ene 2026, 16:00
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Luciano Castro por sus audios españolizados: Oye, Sarah...
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Luciano Castro por sus audios españolizados: Oye, Sarah...

Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Luciano Castro por sus audios españolizados: "Oye, Sarah..."

Los audios que Luciano Castro le envió a la danesa Sarah Borrell no solo generó un conflicto de pareja con Griselda Siciliani, sino que rápidamente traspasaron fronteras y se convirtieron en un fenómeno viral. En cuestión de horas, los mensajes de voz comenzaron a circular sin ningún tipo de límite por redes sociales, donde usuarios los transformaron en memes, parodias y reversiones.

Lo llamativo es que el furor no se limitó al español: con el avance de la inteligencia artificial, aparecieron versiones de los audios recreadas en chino y portugués, con una sorprendente imitación de la voz y la entonación del actor. Solo faltaba que llegara a manos de colegas internacionales, ¡y lo hizo! de la mano de Matt Damon y Ben Affleck.

Leé también

Netflix: Matt Damon y Ben Affleck se lucen con su nueva película y es el gran estreno del 2026

Netflix: Matt Damon y Ben Affleck se lucen con su nueva película y es el gran estreno del 2026. (Foto: Archivo)

En una entrevista distendida con Barbie Simons para C5N, los actores se prestaron al juego y emularon a Castro recreando, en tono humorístico, los famosos audios que se viralizaron en redes. “Oye, Sarah, buen día, guapa ”, lanzaron entre risas Matt y Ben, dando inicio a un momento que rápidamente se volvió desopilante.

Acto seguido, la entrevistadora redobló la apuesta y les replicó otra de las frases que más gracia generó entre los usuarios. Lejos de esquivar la situación, ellos se sumaron al chiste y continuaron la parodia con total complicidad: “No quiero ser un gilipollas y… ni ¿atosigáis? ”, dispararon, dejando en claro que el furor por los audios ya se convirtió en un fenómeno pop que trasciende fronteras.

Embed

Confirmaron la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luego de varios días de rumores, en A la tarde (América TV) confirmaron la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, despejando definitivamente las especulaciones que rodeaban a la pareja.

La primicia fue dada por el panelista Alejandro Castelo, quien aseguró que la decisión se tomó tras una charla clave entre ambos. "Esto es oficial que hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión. Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados", afirmó al aire.

"Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro, y se tomaron un tiempo", explicó, dando a entender que se trató de una determinación consensuada y que no habría marcha atrás.

A su turno, Karina Mazzocco aportó su análisis sobre el contexto que desembocó en la ruptura. "Llevó una semana la detonación del 'Guapa Gate' a este desenlace que, evidentemente, habla de una situación que se desbordó. No se la puede bancar Griselda y le puso por ahora un punto, veremos si es un punto final o un punto para continuar", reflexionó la conductora.

En medio del debate en el estudio, Nadia Epstein sumó un testimonio que elevó aún más la tensión. "Una amante de él se comunicó conmigo: tiene chats, tiene fotos, tiene audios". Y cerró con una frase contundente que dejó a todos en silencio: "Hay un montón de amantes".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Matt Damon Ben Affleck Luciano Castro Barbie Simons

Lo más visto