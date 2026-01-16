Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Luciano Castro por sus audios españolizados: "Oye, Sarah..."

Embed

Confirmaron la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luego de varios días de rumores, en A la tarde (América TV) confirmaron la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, despejando definitivamente las especulaciones que rodeaban a la pareja.

La primicia fue dada por el panelista Alejandro Castelo, quien aseguró que la decisión se tomó tras una charla clave entre ambos. "Esto es oficial que hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión. Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal, pero estamos en condiciones de decir oficialmente que Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados", afirmó al aire.

"Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto, porque es así, esto es muy de adentro, y se tomaron un tiempo", explicó, dando a entender que se trató de una determinación consensuada y que no habría marcha atrás.

A su turno, Karina Mazzocco aportó su análisis sobre el contexto que desembocó en la ruptura. "Llevó una semana la detonación del 'Guapa Gate' a este desenlace que, evidentemente, habla de una situación que se desbordó. No se la puede bancar Griselda y le puso por ahora un punto, veremos si es un punto final o un punto para continuar", reflexionó la conductora.

En medio del debate en el estudio, Nadia Epstein sumó un testimonio que elevó aún más la tensión. "Una amante de él se comunicó conmigo: tiene chats, tiene fotos, tiene audios". Y cerró con una frase contundente que dejó a todos en silencio: "Hay un montón de amantes".