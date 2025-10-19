A24.com

Mercedes Morán despidió a Mariano Castro, padre de su nieto León, con un conmovedor mensaje

La actriz Mercedes Morán le dedicó un sentido posteo al periodista Mariano Castro, hermano de Juan Castro, quien tuvo un hijo con Mey Scápola.

19 oct 2025, 10:45
Mariano Castro, hermano gemelo del recordado conductor Juan Castro, murió el viernes a los 54 años, en una triste noticia que confirmó Ángel de Brito desde su cuenta en X. "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", escribió el conductor de LAM (América TV) con profundo dolor.

Mariano Castro, quien luchó durante muchos años contra un cáncer de pulmón con metástasis que le detectaron en 2021, estuvo en pareja con Mercedes Scápola, hija de la actriz Mercedes Morán, y juntos fueron padres de León, nacido en el año 2013, y a pesar de que ya no estaban juntos como pareja, mantenían una gran relación de familia.

mercedes moran despedida a mariano castro

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Mercedes Morán compartió un emotivo mensaje para despedir al hermano de Juan Castro. "Que tengas un lindo viaje Mariano de mi corazón", indicó con mucho dolor la destacada actriz junto a una imagen del periodista caminando por la calle tomado de la mano de su hijo.

El sábado, luego de un íntimo velatorio para familiares y amigos más cercanos en la Casa de Sepelios América, los restos del periodista Mariano Castro fueron enterrados en el cementerio de la Chacarita.

Del cortejo fúnebre formaron parte Mercedes Morán, Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax, Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, quienes lo despidieron con mucho dolor y respeto.

Mariano Castro

El triste mensaje de Mercedes Scápola para despedir a Mariano Castro

Mercedes Scápola despidió a su ex pareja Mariano Castro y padre de su hijo León, con un conmovedor posteo en Instagram que relata todo lo que él luchó durante este último tiempo contra una dura enfermedad.

“Descansa Marianito... Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y, al mismo tiempo, el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, comenzó diciendo en las primeras líneas la actriz con absoluto dolor.

“La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León, rodeada de gente que nos quiere”, expresó la actriz, y aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante este duro período.

“Gracias a todos por el amor y la contención... a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, a sus maestras”, remarcó.

“Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”, concluyó su mensaje Scápola. Mariano Castro estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán, y juntos fueron padres de León, nacido en 2013, y en 2016 se separaron.

El amor entre los dos surgió de manera inesperada promediando el año 2010: “La fui a felicitar por una obra que estaba haciendo, de paso me acerqué, pero yo me volvía a México a los siete días. De repente me llega una invitación por Facebook de ella”, recordó el periodista sobre esa relación que duró seis años.

La relación entre Mey Scápola y Mariano Castro terminó en buenos términos y ambos continuaron unidos por el amor y responsabilidad compartida de criar a su hijo.

Despedida de Mércedes Scápola

     

 

