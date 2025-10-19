Mercedes Morán despidió a Mariano Castro, padre de su nieto León, con un conmovedor mensaje

Del cortejo fúnebre formaron parte Mercedes Morán, Diego Reinhold, Marina Bellati, Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax, Carla Czudnowsky, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, quienes lo despidieron con mucho dolor y respeto.

RS Fotos

Mariano Castro

El triste mensaje de Mercedes Scápola para despedir a Mariano Castro

Mercedes Scápola despidió a su ex pareja Mariano Castro y padre de su hijo León, con un conmovedor posteo en Instagram que relata todo lo que él luchó durante este último tiempo contra una dura enfermedad.

“Descansa Marianito... Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y, al mismo tiempo, el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, comenzó diciendo en las primeras líneas la actriz con absoluto dolor.

“La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León, rodeada de gente que nos quiere”, expresó la actriz, y aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante este duro período.

“Gracias a todos por el amor y la contención... a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, a sus maestras”, remarcó.

“Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”, concluyó su mensaje Scápola. Mariano Castro estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán, y juntos fueron padres de León, nacido en 2013, y en 2016 se separaron.

El amor entre los dos surgió de manera inesperada promediando el año 2010: “La fui a felicitar por una obra que estaba haciendo, de paso me acerqué, pero yo me volvía a México a los siete días. De repente me llega una invitación por Facebook de ella”, recordó el periodista sobre esa relación que duró seis años.

La relación entre Mey Scápola y Mariano Castro terminó en buenos términos y ambos continuaron unidos por el amor y responsabilidad compartida de criar a su hijo.