Netflix: Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia brillan en la comedia argentina más romántica

De qué trata la película "Cleopatra" en Netflix

El film se abre con la vida de Cleopatra, interpretada por Norma Aleandro. Jubilada, sola y con una economía frágil, su rutina se volvió un espacio donde los días son iguales. No hay grandes conflictos, pero sí un desgaste que se acumula en gestos, silencios y miradas. Aleandro construyó un personaje que no necesita explicar nada para transmitirlo todo.

Sandra, interpretada por Natalia Oreiro, vive en un universo opuesto. Joven, actriz, con una carrera en ascenso, pero atrapada por un medio hostil y un matrimonio que no la contiene. Ambas atraviesan problemas distintos, pero comparten la sensación de haber perdido el control sobre sus propias vidas.

Cleopatra Película 3.jpg

El encuentro entre estas dos mujeres es casi accidental. Sin embargo, ese choque de mundos enciende la chispa de la historia. Y es allí donde el guion propone su primer desafío: mostrar cómo dos personajes tan diferentes pueden reconocerse en la misma herida.

El rol de Leonardo Sbaraglia es uno de los elementos más recordados de la película. Carlos, joven camionero, representa lo que ni Cleopatra ni Sandra habían encontrado en sus entornos: una mirada cálida, libre de juicios, capaz de escuchar sin pedir nada a cambio. Su presencia aporta humor, liviandad y una ternura que nunca cae en el sentimentalismo fácil.

Cleopatra Película 1.jpg

El elenco con Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia

Norma Aleandro

Natalia Oreiro

Leonardo Sbaraglia

Héctor Alterio

Alberto de Mendoza

Beatriz Spelzini

Boy Olmi

Por qué la película "Cleopatra" sigue funcionando en Netflix

La película funciona porque no pretende ser más de lo que es. Porque no exagera. Porque confía en sus personajes. Porque se apoya en actuaciones sólidas y en una dirección que entiende que los detalles importan más que los grandes gestos.

Cleopatra Película 2.jpg

También funciona porque muestra una amistad intergeneracional sin estereotipos, sin forzar diferencias ni exagerar contrastes. Cleopatra y Sandra son dos mujeres reales, con contradicciones, dudas y deseos. Y eso, en un mundo acostumbrado a la perfección artificial, se vuelve un acto de resistencia.

El film invita a mirar hacia adentro, a frenar, a reconocer el cansancio y a celebrar los encuentros que transforman. Es una historia pequeña, pero intensa. Y es esa misma intensidad, presentada con delicadeza, la que la convierte en una opción perfecta para ver hoy.

Tráiler oficial de la película "Cleopatra" en Netflix