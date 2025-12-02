En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Adrián Suar sorprende en Netflix con la mejor comedia romántica y es la película más vista

La nueva presencia de Adrián Suar en Netflix generó furor en la plataforma con una historia marcada por el amor y las segundas oportunidades.

Adrián Suar sorprende en Netflix con la mejor comedia romántica y es la película más vista. (Foto: Archivo)

La irrupción de Adrián Suar en Netflix volvió a mover el tablero de los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina. Lo hizo con una película que parecía perdida en el catálogo, pero que regresó con fuerza gracias a un motivo que los espectadores no esperaban. Una historia simple, cotidiana y cargada de enredos se transformó, de manera inesperada, en la favorita del ranking nacional.

Desde su llegada, "Corazón loco" captó la atención por el modo en que expone las pequeñas mentiras cotidianas, las decisiones que se acumulan y la tensión emocional que surge cuando alguien intenta controlar más de lo que realmente puede manejar. Con humor, caos y humanidad, esta comedia romántica argentina volvió a hacerse un lugar entre los títulos más comentados.

La película se mueve en ese equilibrio tenso entre la comedia de situaciones y la exposición de un problema que podría pasarle a cualquiera: cuando la construcción de una mentira se vuelve tan grande que ya no hay forma de sostenerla sin que todo estalle.

Corazón loco Netflix

De qué trata "Corazón loco" en Netflix

Su protagonista, Fernando, aparece como alguien que parece tener su rutina bajo control, pero que en realidad vive sosteniendo una arquitectura emocional tan frágil como compleja. Él lleva adelante dos relaciones paralelas sin que ninguna sospeche de la existencia de la otra. Se convence a sí mismo de que puede manejarlo, que es justo, y que nadie va a salir lastimado. Cuando su secreto sale a la luz, sus esposas planean vengarse.

El conflicto central se construyó a partir de dos vínculos que se desarrollan con naturalidad. Por un lado, está Paula (Gabriela Toscano), la esposa oficial, quien vive con tranquilidad, organiza la casa, sostiene la vida familiar y confía plenamente en Fernando. Para ella, su relación funciona porque él cumple su papel de marido atento y padre presente. Lo que no sabe es que ese orden se sostiene sobre rutinas milimétricamente armadas para encubrir los tiempos que él necesita en su otra vida.

Corazón loco Netflix 1

Por el otro lado está Vera, la segunda pareja, interpretada por Soledad Villamil, una mujer segura, afectuosa, que cree en el vínculo que construyó y que proyecta un futuro junto a él. Para ella, Fernando es un hombre comprometido que busca lo mejor para ambos. La película se toma el tiempo para mostrar que esa segunda relación también tiene momentos auténticos, algo que vuelve más complejo el conflicto.

Las dos mujeres construyen afectos, espacios, rutinas y planes, cada una desde un lugar distinto, sin sospechar que comparten más de lo que imaginan. Son dos universos emocionales que avanzan en paralelo, destinados a encontrarse cuando la mentira finalmente empiece a caer por su propio peso.

Corazón loco 1.jpg

El elenco de "Corazón loco" con Adrián Suar

  • Adrián Suar
  • Soledad Villamil
  • Gabriela Toscano
  • Alan Sabbagh
  • Darío Barassi
  • Magela Zanotta
  • Betiana Blum

El renacer de la película "Corazón loco" en Netflix

El caso de esta comedia romántica recuerda un fenómeno que suele repetirse: ciertas películas encuentran su momento mucho después del estreno. En este caso, el contexto y el interés renovado por las historias de segundas oportunidades impulsaron su regreso.

Corazón loco.jpg

El público encontró en ella una manera de reírse de sí mismo, de reconocer errores comunes y de reflexionar sin solemnidad sobre lo difícil que puede ser manejar la vida afectiva cuando se la subestima. La presencia de Adrián Suar en Netflix funcionó como un anzuelo, pero lo que verdaderamente sostuvo el éxito fue la humanidad que la historia transmite detrás de los enredos.

Los espectadores encontraron en la historia algo más que enredos románticos. Vieron situaciones cotidianas: personas que quieren agradar a todos, que evitan conflictos, que creen que pueden sostener dos responsabilidades paralelas sin consecuencias y que descubren, de la peor manera, que la vida siempre termina acomodando lo que está mal sostenido.

Tráiler oficial de "Corazón loco" en Netflix

