Desafío Matemático: casi nadie logra resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

18 + 6 = 24

La expresión queda así: 15 × 5 + 12 + 17 - 24 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 5 = 75

La expresión queda así: 75 + 12 + 17 - 24 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

75 + 12 = 87

| 87 + 17 = 104 |

104 - 24 = 80 |

80 + 55 = (?)

Resultado final: 135

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Ese apuro puede llevar a una respuesta distinta aunque los cálculos sean sencillos. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a practicar atención, orden y agilidad mental en pocos minutos.