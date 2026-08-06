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Desafío Matemático: casi nadie logra resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión para resolver es 15 × 5 + 12 + 17 - (18 + 6) + 55.

Leé también Desafío Matemático: revisá los signos de esta expresión en pocos segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: resolución del ejercicio, paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 6 = 24

La expresión queda así: 15 × 5 + 12 + 17 - 24 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

15 × 5 = 75

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis para resolver antes de ver la solución

La expresión queda así: 75 + 12 + 17 - 24 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

75 + 12 = 87

| 87 + 17 = 104 |

104 - 24 = 80 |

80 + 55 = (?)

Resultado final: 135

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Ese apuro puede llevar a una respuesta distinta aunque los cálculos sean sencillos. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a practicar atención, orden y agilidad mental en pocos minutos.

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