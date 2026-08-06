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Desafío matemático: ¿podés resolver la cuenta sin mirar antes el resultado?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 5)² - 8 × 5 + 33

Leé también Desafío Matemático: revisá los signos de esta expresión en pocos segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: resolución de la cuenta (5 + 5)² - 8 × 5 + 33

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

5 + 5 = 10

La expresión queda así: 10² - 8 × 5 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 8 × 5 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 100 - 40 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 40 = 60 |

60 + 33 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este cálculo con paréntesis con atención al detalle?

Resultado final: 93

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de cuenta sirve como entrenamiento breve para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Además, funciona como un juego rápido para compartir y comparar métodos: a veces, la diferencia no está en saber hacer cuentas difíciles, sino en respetar el orden correcto.

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