Desafío matemático: ¿podés resolver la cuenta sin mirar antes el resultado?

5 + 5 = 10

La expresión queda así: 10² - 8 × 5 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 8 × 5 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 100 - 40 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 40 = 60 |

60 + 33 = (?)

Resultado final: 93

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de cuenta sirve como entrenamiento breve para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Además, funciona como un juego rápido para compartir y comparar métodos: a veces, la diferencia no está en saber hacer cuentas difíciles, sino en respetar el orden correcto.