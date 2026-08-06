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Desafío matemático: pocos logran resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La operación que hay que resolver es (21 + 13) × 6 - 50 ÷ 5 + 17

Leé también Desafío Matemático: revisá los signos de esta expresión en pocos segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha)

Desafío matemático: resolución de la cuenta (21 + 13) × 6 - 50 ÷ 5 + 17

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos depende de el primer paso

21 + 13 = 34

La expresión queda así: 34 × 6 - 50 ÷ 5 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

34 × 6 = 204 | 50 ÷ 5 = 10

La expresión queda así: 204 - 10 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

204 - 10 = 194 |

194 + 17 = (?)

Resultado final: 211

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración y a repasar reglas básicas de una manera entretenida, con una cuenta breve pero lo suficientemente tramposa como para exigir atención.

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