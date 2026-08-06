Desafío matemático: pocos logran resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

21 + 13 = 34

La expresión queda así: 34 × 6 - 50 ÷ 5 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

34 × 6 = 204 | 50 ÷ 5 = 10

La expresión queda así: 204 - 10 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

204 - 10 = 194 |

194 + 17 = (?)

Resultado final: 211

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración y a repasar reglas básicas de una manera entretenida, con una cuenta breve pero lo suficientemente tramposa como para exigir atención.