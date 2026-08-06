Desafío matemático: muchos no logran resolver esta cuenta por caer en un error frecuente

18 + 5 = 23 | 22 - 13 = 9

La expresión queda así: 3 × 23 - 7 × 9 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 23 = 69 | 7 × 9 = 63

La expresión queda así: 69 - 63 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

69 - 63 = 6 |

6 + 28 = (?)

Resultado final: 34

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento para la atención: obliga a frenar, observar los signos y aplicar el orden correcto. Además de entretener, este tipo de desafío ayuda a ejercitar el cálculo mental y la concentración de una manera rápida y lúdica.