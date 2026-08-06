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Desafío matemático: muchos no logran resolver esta cuenta por caer en un error frecuente

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (18 + 5) - 7 × (22 - 13) + 28

Leé también Desafío Matemático: esta cuenta con signos depende de el primer paso
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío Matemático: resolución de la cuenta 3 × (18 + 5) - 7 × (22 - 13) + 28

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión para resolver sin caer en el error común

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 5 = 23 | 22 - 13 = 9

La expresión queda así: 3 × 23 - 7 × 9 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 23 = 69 | 7 × 9 = 63

La expresión queda así: 69 - 63 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

69 - 63 = 6 |

6 + 28 = (?)

Resultado final: 34

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento para la atención: obliga a frenar, observar los signos y aplicar el orden correcto. Además de entretener, este tipo de desafío ayuda a ejercitar el cálculo mental y la concentración de una manera rápida y lúdica.

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