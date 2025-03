Netflix revela la oscura verdad detrás de Charles Manson con el estreno de un nuevo documental.

Netflix ha lanzado "Caos: Los crímenes de Charles Manson", un documental dirigido por el aclamado cineasta Errol Morris, que propone una nueva perspectiva sobre los infames asesinatos de 1969. Basado en el libro CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties de Tom O’Neill y Dan Piepenbring, esta producción no solo reconstruye los hechos, sino que cuestiona la versión oficial y plantea una teoría inquietante: el gobierno podría haber estado detrás de todo.