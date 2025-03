Netflix: Mark Ruffalo y Anne Hathaway protagonizan esta impactante película basada en hechos reales.

De qué trata "El precio de la verdad"

La historia sigue a Robert Bilott, un abogado corporativo interpretado por Mark Ruffalo, quien se especializa en la defensa de empresas químicas. Sin embargo, su vida cambia cuando recibe la visita de un granjero de Virginia Occidental que sospecha que sus vacas están muriendo a causa de productos tóxicos desechados por una multinacional.

Lo que comienza como una simple consulta se transforma en una investigación que revela un encubrimiento de décadas. A medida que Bilott profundiza en el caso, descubre que la empresa DuPont, una de las más grandes del sector químico, ha estado contaminando el agua potable con ácido perfluorooctanoico (PFOA), una sustancia utilizada en la fabricación de productos como el teflón.

El abogado enfrenta una batalla legal que pone en riesgo su carrera, su familia y su propia vida. A lo largo de los años, lucha incansablemente por exponer la verdad y obtener justicia para las víctimas.

El caso real detrás de la película

El precio de la verdad se basa en un caso real que fue documentado en un artículo del The New York Times Magazine titulado The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare, escrito por Nathaniel Rich en 2016.

El verdadero Robert Bilott pasó más de 20 años luchando contra DuPont, logrando exponer el daño ambiental y los efectos nocivos del PFOA en la salud humana. Gracias a su trabajo, la compañía tuvo que pagar más de 670 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas.

Este escándalo llevó a la regulación de los compuestos PFOA y PFOS, conocidos como "químicos eternos" debido a su persistencia en el medioambiente y en el organismo humano.

El elenco de "El precio de la verdad"

Mark Ruffalo

Anne Hathaway

Tim Robbins

Bill Pullman

Bill Camp

Victor Garber

Mare Winningham

Por qué ver "El precio de la verdad" en Netflix

Este drama judicial no solo ofrece una actuación brillante de Mark Ruffalo, quien también fue productor de la película, sino que además presenta una historia que indigna y genera conciencia.

La película se aleja de los típicos thrillers comerciales para ofrecer un relato detallado y realista del caso, mostrando el impacto que tuvo en la vida del abogado y en miles de personas afectadas.

Si te gustan las películas basadas en hechos reales y las historias sobre corrupción y justicia, El precio de la verdad es una opción imperdible en el catálogo de Netflix.