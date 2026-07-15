Netflix: Robert De Niro brilla con su nueva película y es el estreno más esperado del año

El elenco principal de "Susurran tu nombre" con Robert De Niro

Uno de los grandes atractivos de Susurran tu nombre será la presencia de Robert De Niro, quien interpretará al inspector de policía retirado que deberá regresar a un pasado que creyó haber dejado atrás.

Junto al reconocido actor aparecerán otras figuras de gran trayectoria como Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto y Will Brill, conformando un elenco que potenciará el tono dramático y de suspenso de la producción.

La combinación de intérpretes experimentados con nuevos talentos buscará aportar profundidad emocional a una historia donde los vínculos personales tendrán tanto peso como la propia investigación criminal.

Foto: Gentileza Prensa.

Una adaptación del bestseller de Alex North

La película adapta la novela The Whisper Man, escrita por Alex North, una obra que logró convertirse en un fenómeno editorial y que permaneció entre los libros más vendidos de The New York Times.

El relato original recibió elogios por mezclar el thriller policial con el suspenso psicológico y por construir una historia donde el miedo no depende únicamente de los asesinatos, sino también del impacto emocional que estos dejan en las víctimas y sus familias.

Ahora, Netflix apostará por trasladar esa misma atmósfera inquietante al formato cinematográfico, manteniendo el núcleo de la historia mientras aprovecha el potencial visual que permite una producción de gran escala.

James Ashcroft estará al frente del proyecto

La dirección estará a cargo de James Ashcroft, quien encabezará esta adaptación para Netflix.

Foto: Gentileza Prensa.

El guion fue escrito por Ben Jacoby y Chase Palmer, responsables de adaptar la novela para la pantalla manteniendo los principales elementos que hicieron popular a la obra original.

Detrás de la producción aparecerá además un equipo de amplia experiencia integrado por Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco y Kassee Whiting.

Como productores ejecutivos participarán Marcus Viscidi, Tim Connors y Alex Leb, completando un equipo creativo que acompañará el desarrollo de este thriller.

El primer tráiler de la película aumentó la expectativa

Netflix acompañó el anuncio oficial con el lanzamiento del primer tráiler y del póster principal de la película.

Foto: Gentileza Prensa.

Las imágenes anticipan un ambiente oscuro, escenarios cargados de tensión y una investigación que avanzará entre secretos ocultos, viejos traumas y una amenaza que parece no haber desaparecido con el paso del tiempo.

Sin revelar los principales giros argumentales, el avance deja en claro que el misterio será el eje central del relato y que cada nuevo descubrimiento acercará a los protagonistas a una verdad mucho más peligrosa de lo que imaginaban.

Cuándo se estrena "Susurran tu nombre" en Netflix

Netflix confirmó que Susurran tu nombre tendrá estreno mundial el 28 de agosto de 2026.

Con una historia basada en uno de los thrillers más exitosos de los últimos años, un reparto encabezado por Robert De Niro y una trama que mezcla drama familiar con investigación criminal, la película buscará convertirse en una de las grandes apuestas para el 2026.

Tráiler oficial de "Susurran tu nombre" en Netflix