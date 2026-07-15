La contundente reacción de Fer Dente ante la denuncia de su hermano Tomás por supuesto abuso

Mientras tanto, el actor continuó concentrado en sus compromisos profesionales. A través de sus redes sociales, el director de "Hairspray" compartió distintas imágenes vinculadas a su trabajo, donde se lo observa acompañado por parte del elenco de la obra y enfocado en las actividades relacionadas con el proyecto artístico.

Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, Tomás Dente volvió a referirse a la distancia que mantiene con su hermano y realizó una contundente declaración durante el móvil con LAM. "No tenemos el 100 % de sangre afortunadamente", expresó el periodista al hablar sobre la relación entre ambos.

Además, profundizó sobre el quiebre familiar y dejó en claro su postura respecto al vínculo con el actor. "Él amenazaba con contar en privado quién era Tomás. No tengo problema en contar públicamente cuál es la consideración que tengo sobre él, me lo banco. Insisto en que cuente lo tan privado que nos ha separado", manifestó.

Finalmente, Tomás Dente sostuvo que hace tiempo dejó de tener relación con su hermano y aseguró: "Yo hace mucho que no lo conozco, cada uno sabe lo que hace y le dará explicaciones a Dios. Estoy tranquilo con mis virtudes y mis oscuridades... Para mí es un extraño absoluto y no quiero saber nada, no hay vínculo".

Qué fue lo que dijo Tomás Dente sobre su medio hermano Fer Dente que generó una enorme polémica

La disputa familiar entre Tomás Dente y Fer Dente volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que el conductor de Entrometidos en la tele (Net TV) realizara un nuevo descargo público contra su hermano. En esta oportunidad, el periodista habló sobre la historia que los une, cuestionó las declaraciones del actor y lanzó fuertes acusaciones relacionadas con episodios del pasado familiar.

Durante la emisión de su programa, Tomás hizo referencia a una supuesta propuesta televisiva que habría recibido Fernando y manifestó su enojo por la manera en que, según su visión, su hermano habría expuesto cuestiones privadas de su familia. "Hoy me comentaban que de un programa de televisión lo contactaron a mi hermano, Fernando Dente, a mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano. Un tipo que expuso a mi madre de cago a rabo, en la revista, en su momento", expresó.

En ese sentido, sostuvo que la exposición pública de ciertos aspectos familiares ocurrió sin el consentimiento de sus hermanos y cuestionó la forma en la que Fer habría relatado algunos hechos. "Amén que exageró, que hizo una hipérbole de la realidad, que cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción", afirmó.

Además, Tomás Dente negó las acusaciones que, según él, su hermano habría realizado en su contra y lo definió como "cuentista y fabulador". También relató una situación laboral en la que aseguró que Fer habría intervenido para impedir una posible convocatoria televisiva. "El mismo que cuando trabajaba en un canal de aire, y me querían convocar a mí para conducir, fue especialmente, y le pidió a las autoridades de ese canal, que a mí no me contrataran", manifestó.

Luego, el conductor volvió a referirse a la imagen que su hermano mostraría públicamente al hablar del conflicto entre ambos y señaló: "Cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado'".

Finalmente, recordó momentos de su infancia y destacó el apoyo que asegura haberle brindado a Fer durante años. "Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'", relató con emoción.

Para cerrar su descargo, Tomás Dente defendió su identidad y rechazó cualquier cuestionamiento hacia su persona. "Conmigo carpetazos, no. Porque tengo bien en claro quién soy. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Y menos estos hijos de puta", concluyó.