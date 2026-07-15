Aumento confirmado: así queda la AUH de ANSES desde agosto de 2026

Los montos quedan de la siguiente manera:

AUH bruta: $150.861,90.

$150.861,90. Pago mensual (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

Una vez presentada la Libreta AUH, el organismo liquida en un único pago el dinero retenido durante el año.

ANSES confirmó el aumento para SUAF: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

Tarjeta Alimentar: los montos que se suman a la AUH

Además de la asignación, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se acredita automáticamente y no requiere inscripción.

Los valores vigentes son:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.

En los casos que corresponda, también se paga el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se asigna de forma automática a quienes integran los padrones de ANSES y cumplen con las condiciones fijadas por el Ministerio de Capital Humano.

Pueden acceder:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

No es necesario realizar ningún trámite para percibir este complemento.

Calendario de pagos de la AUH en agosto de 2026

ANSES abonará la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI: