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Aumento confirmado: así queda la AUH de ANSES desde agosto de 2026

La inflación de junio definió la actualización de la prestación. También se mantienen los pagos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche para los beneficiarios alcanzados.

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Aumento confirmado: así queda la AUH de ANSES desde agosto de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de agosto de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio se ubicó en ese mismo porcentaje.

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La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone incrementos mensuales para las prestaciones sociales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. De esta manera, el nuevo valor de la AUH se acreditará automáticamente junto con el calendario de pagos de agosto.

¿Cuánto cobrará la AUH de ANSES en agosto?

Con el incremento del 1,9%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $150.861,90 por cada hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación de los menores.

Los montos quedan de la siguiente manera:

  • AUH bruta: $150.861,90.
  • Pago mensual (80%): $120.689,52.
  • Monto retenido (20%): $30.172,38.

Una vez presentada la Libreta AUH, el organismo liquida en un único pago el dinero retenido durante el año.

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Tarjeta Alimentar: los montos que se suman a la AUH

Además de la asignación, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se acredita automáticamente y no requiere inscripción.

Los valores vigentes son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

En los casos que corresponda, también se paga el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se asigna de forma automática a quienes integran los padrones de ANSES y cumplen con las condiciones fijadas por el Ministerio de Capital Humano.

Pueden acceder:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

No es necesario realizar ningún trámite para percibir este complemento.

Calendario de pagos de la AUH en agosto de 2026

ANSES abonará la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 17 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto.

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