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Lamine Yamal
Mundial 2026
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La preocupante noticia que recibió Lamine Yamal tras conseguir la victoria con España

El jugador no venía haciendo un buen mundial. Pero contra Francia se recuperó. Hizo muy buenas jugadas y -aunque no convirtió- fue figura de la roja. Sin embargo, cuando terminó el partido, en medio de los festejos, recibió una mala noticia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Lamine Yamal

Lamine Yamal, festejó la clasificación pero tuvo una muy mala noticia peronal. (foto: A24.com)

Lamine Yamal tuvo dos momentos contradictorios. El fútbol le dio uno de los mejores momentos de su carrera como jugador: brilló en la clasificación ante Francia para llegar a la final del Mundial 2026. Pero en medio de los festejos recibió una compleja noticia: intentaron robar la casa en la que vive en las afueras de Barcelona.

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La clasificación de España a la final del Mundial 2026 quedó empañada por un grave episodio de inseguridad que tuvo como víctima a una de sus máximas figuras. Mientras Lamine Yamal disputaba la semifinal ante Francia en Estados Unidos, dos delincuentes intentaron ingresar a su vivienda en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona.

El intento de robo ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada. Según la investigación, los sospechosos, que llevaban pasamontañas, fueron detectados por las cámaras de vigilancia cuando escalaban uno de los muros perimetrales de la propiedad. El sistema de seguridad privada del futbolista actuó de inmediato y frustró el asalto antes de que los intrusos lograran entrar en la casa.

Un día extraño para Yamal. Alegría y tristeza con pocos minutos de diferencia en el Mundial. (Foto: Reuters)

Un día extraño para Yamal. Alegría y tristeza con pocos minutos de diferencia en el Mundial. (Foto: Reuters)

Tras el alerta, efectivos de los Mossos d'Esquadra (policía de Cataluña) acudieron al lugar y abrieron una investigación por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. El caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal (DIC), que además analiza si los sospechosos están vinculados con otro intento de robo registrado esa misma noche en la misma urbanización.

Las primeras informaciones indican que los delincuentes huyeron sin llevarse ningún objeto y que no hubo personas heridas. El hecho ocurrió mientras Yamal celebraba junto a sus compañeros el triunfo de España sobre Francia, resultado que clasificó al conjunto dirigido por Luis de la Fuente para la final del Mundial.

La casa de Lamine Yamal también tiene su propia historia. Se la compró a Gerard Piqué tras su separación de la artista de fama mundial, Shakira.

Shakira y Piqué compartieron la casa que ahora es propiedad de Lamine Yamal. (foto: Gentileza La Vanguardia)

Shakira y Piqué compartieron la casa que ahora es propiedad de Lamine Yamal. (foto: Gentileza La Vanguardia)

Una buena noticia y un susto en Barcelona

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 4.00, cuando el futbolista se encontraba a miles de kilómetros de distancia disputando el encuentro en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, dos hombres encapuchados escalaron el muro perimetral de la propiedad con la aparente intención de ingresar al inmueble.

Un vigilante detectó a los sospechosos a través de las cámaras de videovigilancia y activó el protocolo de emergencia. Al verse descubiertos, los delincuentes escaparon antes de poder acceder al interior de la casa.

Otro intento de robo en la misma urbanización

Los investigadores también intentan establecer si el episodio guarda relación con otro intento de robo ocurrido durante la misma madrugada en una vivienda cercana, dentro de la misma urbanización Ciutat Diagonal. Esa coincidencia abrió la posibilidad de que se tratara de una banda que recorría la zona buscando propiedades de alto poder adquisitivo, aunque por el momento no existe confirmación oficial de que los delincuentes supieran que la casa pertenecía al joven futbolista.

Los Mossos analizan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y buscan identificar a los sospechosos, que lograron escapar antes de la llegada de los agentes. Hasta el momento no se informó sobre detenciones.

Una casa con su propia historia

La residencia está ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, una de las áreas más cotizadas de Barcelona. Según distintos medios españoles, el inmueble fue adquirido por Lamine Yamal en 2025 por alrededor de 11 millones de euros y anteriormente perteneció a Gerard Piqué y Shakira.

La propiedad cuenta con amplios sistemas de videovigilancia y seguridad privada permanente, factores que resultaron determinantes para impedir que el intento de robo llegara a concretarse. Aún tiene un estudio de grabación de la estrella colombiana que usaba paras sus composiciones. Y además un campo de fútbol, ideado por Gerard Piqué que le sirve a Lamine Yamal para practicar su envidiable habilidad.

Ahora, la casa de Esplugues de Llobregat tiene otra "estrella" que colgar. Intentaron saquearla el día en que Lamine Yamal y España se clasificaron a su segunda final en un Mundial.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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