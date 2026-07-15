Furor en Netflix por la Selección: tiene 3 episodios y es ideal para ver antes de Argentina-Inglaterra

La serie tiene una duración total de apenas tres capítulos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan un contenido breve, pero cargado de emoción y material inédito.

Lionel Messi, el gran protagonista de la serie en Netflix

Uno de los ejes principales del documental es el liderazgo de Lionel Messi durante el torneo. Las cámaras acompañan al capitán argentino en distintos momentos de la competencia y muestran cómo asumió la responsabilidad de conducir al grupo en uno de los desafíos más importantes de su carrera.

El documental también permite conocer el respaldo que recibió por parte de otros referentes del plantel. Figuras como Ángel Di María y Rodrigo De Paul aparecen como piezas fundamentales dentro de un equipo que logró construir una identidad basada en la unión, el esfuerzo y la confianza.

Las entrevistas exclusivas aportan testimonios que ayudan a comprender el contexto emocional que atravesaban los jugadores antes de conseguir el tan esperado campeonato.

El detrás de escena de la Scaloneta en Netflix

Además de las imágenes deportivas, el documental dedica buena parte de su tiempo a mostrar cómo convivía el plantel fuera de la cancha.

Las cámaras registran charlas informales, bromas entre compañeros, reuniones durante las comidas y diferentes situaciones cotidianas que ayudan a comprender el ambiente que se vivía dentro de la concentración.

Ese enfoque humaniza a los protagonistas y permite descubrir la importancia que tuvo el grupo para sostener la confianza incluso en los momentos de mayor presión.

Las escenas dejan en evidencia que el éxito deportivo fue el resultado de un trabajo colectivo construido durante varios meses.

Por qué está entre las series más vistas del Mundial 2026

El renovado interés por esta producción se explica por la posibilidad de volver a revivir uno de los capítulos más importantes del deporte argentino.

Su corta duración facilita que muchos usuarios decidan verla en una sola jornada, mientras que el acceso a escenas inéditas genera un atractivo adicional incluso para quienes ya conocen el resultado de aquella histórica final.

La intimidad del grupo, las confesiones de los futbolistas y la reconstrucción del camino hacia el título convierten a Sean eternos: campeones de América en una propuesta que sigue despertando interés dentro del catálogo de Netflix.

Quienes todavía no la vieron encontrarán un relato que va mucho más allá de los resultados deportivos. Y quienes ya la disfrutaron descubrirán nuevos detalles al volver a recorrer el camino que llevó a la Scaloneta a romper una larga espera y conquistar uno de los títulos más celebrados de su historia.

Tráiler oficial de "Sean eternos: campeones de América" en Netflix