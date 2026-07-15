El vidente que acertó el triunfo de España a Francia y vaticinó qué pasará con Messi en Argentina - Inglaterra

En cuanto al partido entre Argentina e Inglaterra del miércoles, José Fuentes comentó: "Inglaterra ya tiene problemas, ya el entrenador está criticando a los jugadores y todo eso tiene que capitalizar Scaloni. Tengo amigos maravillosos en Argentina y yo estoy seguro que van a tener una gran felicidad".

Qué dijo el vidente sobre la actuación de Messi en Argentina - Inglaterra

En charla con el ciclo que conduce Marcela Tauro, el vidente natural se refirió con mucho optimismo a lo que podría ser la actuación en el partido de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

"Leo tiene esa oportunidad que pasó en el 86 y que ahora pase en el 2026 y va a ser historia con eso. En este partido que viene lo veo muy activo, tiene que descansar e hidratarse. El miércoles seguro anota y guarden este video", aseguró el especialista.

"Las cosas que yo he visto que hace, los movimientos, son cosas que genéticamente está bendecido. Tiene cosas que no son muy normales y es un tipo disciplinado y trabajador desde chico. Es de pocas palabras pero de un corazón gigante y una tenacidad tremenda y eso es algo que se trae, para mí tiene todas las características para decir que es un tocado como Diego", cerró José Fuentes a puro elogio para el futbolista.