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El vidente que acertó el triunfo de España a Francia y vaticinó qué pasará con Messi en Argentina - Inglaterra

El vidente José Fuentes se refirió al partido entre Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026 luego de acertar lo que sucedería en la otra semifinal entre España y Francia.

15 jul 2026, 09:35
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El vidente que acertó el triunfo de España a Francia y vaticinó qué pasará con Messi en Argentina - Inglaterra

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El vidente que acertó el triunfo de España a Francia y vaticinó qué pasará con Messi en Argentina - Inglaterra

En medio de la enorme expectativa por el partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, un vidente acertó días antes lo que pasaría en la otra semifinal entre España y Francia.

José Fuentes, vidente natural, habló el domingo desde New Jersey con el programa Infama (América Tv) y anticipaba primero que Francia no tendría su mejor versión ante España.

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El capitán argentino y la figura francesa comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos. (Foto: A24)

"Prefiero no decirlo pero les voy a dar una pista: ese partido va a hacer mucho mental. Están hablando de unos españoles que sienten mucho lo que es España. Este Mundial va a ser cultural y es muy mental", precisó el vidente.

"Siento que tienen mucha identidad los españoles y creo que Francia va a tener un mal día si piensan que con el juego vertical van a ganarles. Los españoles van a salir a matarse y muy concentrados, es una cuestión mental", agregó el especialista días antes del partido que terminó en victoria 2 a 0 de España ante Francia.

En cuanto al partido entre Argentina e Inglaterra del miércoles, José Fuentes comentó: "Inglaterra ya tiene problemas, ya el entrenador está criticando a los jugadores y todo eso tiene que capitalizar Scaloni. Tengo amigos maravillosos en Argentina y yo estoy seguro que van a tener una gran felicidad".

Qué dijo el vidente sobre la actuación de Messi en Argentina - Inglaterra

En charla con el ciclo que conduce Marcela Tauro, el vidente natural se refirió con mucho optimismo a lo que podría ser la actuación en el partido de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

"Leo tiene esa oportunidad que pasó en el 86 y que ahora pase en el 2026 y va a ser historia con eso. En este partido que viene lo veo muy activo, tiene que descansar e hidratarse. El miércoles seguro anota y guarden este video", aseguró el especialista.

"Las cosas que yo he visto que hace, los movimientos, son cosas que genéticamente está bendecido. Tiene cosas que no son muy normales y es un tipo disciplinado y trabajador desde chico. Es de pocas palabras pero de un corazón gigante y una tenacidad tremenda y eso es algo que se trae, para mí tiene todas las características para decir que es un tocado como Diego", cerró José Fuentes a puro elogio para el futbolista.

     

 

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