Netflix tiene la comedia romántica más vista de 2026 y es furor en todo el mundo

La adaptación llevó esa historia a la pantalla con Emily Bader y Tom Blyth como protagonistas. Ambos interpretaron a Poppy y Alex, dos jóvenes que se conocieron durante sus años universitarios y que, pese a sus enormes diferencias, construyeron una relación muy difícil de romper.

La película parte de una idea sencilla, pero efectiva: dos personas pueden llevar vidas completamente diferentes y, aun así, encontrar en la otra un vínculo que permanece con el paso del tiempo.

Ese planteo es uno de los elementos centrales de Gente que conocemos en vacaciones, una producción que se mueve entre el romance y la amistad mientras muestra cómo evolucionó la relación entre sus protagonistas.

De qué trata Gente que conocemos en vacaciones en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta".

Poppy, interpretada por Emily Bader, es una periodista especializada en viajes. Su personalidad es extrovertida, espontánea y aventurera. Le gusta conocer nuevos lugares y experimentar situaciones diferentes.

Alex, en cambio, fue presentado como un personaje mucho más estructurado. Es profesor, reservado y disfruta de una vida marcada por la rutina. Su manera de entender el mundo se encuentra prácticamente en el extremo opuesto a la de Poppy.

La relación entre Poppy y Alex atravesó un momento decisivo después de un incidente ocurrido durante una de sus vacaciones. A partir de entonces, ambos se distanciaron y pasaron dos años sin mantener la relación que habían construido durante una década.

Poppy fue quien decidió intentar recuperar el vínculo. Para hacerlo, invitó a Alex a realizar una última escapada juntos. El viaje tendría un objetivo que, al principio, parecía sencillo: intentar reparar una amistad que había quedado dañada.

Pero la situación se volvió más compleja porque ambos debieron enfrentarse a sentimientos que habían intentado ignorar durante mucho tiempo.

Netflix apuesta por una historia de romance y amistad

Uno de los aspectos que distingue a la película es que el romance no aparece separado de la amistad. Poppy y Alex primero construyeron un vínculo muy fuerte como amigos y, con el paso de los años, esa relación comenzó a adquirir nuevos significados.

Durante diez años mantuvieron su acuerdo de pasar una semana de vacaciones juntos cada verano. Esa tradición se convirtió en el elemento que les permitió conservar un espacio compartido pese a que sus vidas tomaron direcciones diferentes.

Por eso, el nuevo viaje tendrá un significado especial. Poppy buscará recuperar la amistad, pero también deberá enfrentarse a todo aquello que ambos evitaron reconocer.

La producción aprovechará ese escenario para combinar momentos románticos con situaciones vinculadas a la amistad, los recuerdos y las decisiones que los personajes tomaron a lo largo de los años.

El elenco principal de Gente que conocemos en vacaciones

Emily Bader

Tom Blyth

Sarah Catherine Hook

Lucien Laviscount

Miles Heizer

Alan Ruck

Molly Shannon

Jameela Jamil

Tommy Do

Lukas Gage

Tráiler oficial de Gente que conocemos en vacaciones en Netflix