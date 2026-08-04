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Netflix tiene la comedia romántica más vista de 2026 y es furor en todo el mundo

Gente que conocemos en vacaciones es la película romántica de Netflix que conquistó a los espectadores en este año.

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Netflix tiene la comedia romántica más vista de 2026 y es furor en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la comedia romántica más vista de 2026 y es furor en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Netflix sumó a comienzos de este año una película romántica que rápidamente consiguió llamar la atención de los espectadores. Se trata de Gente que conocemos en vacaciones, una producción que combina amistad, viajes y sentimientos que durante años permanecieron ocultos. Además, la cinta recibió una nominación al Emmy 2026.

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La película, cuyo título original es People We Meet on Vacation, se estrenó durante este año y comenzó a ganar espacio entre las producciones más vistas del servicio de streaming. Su historia se construyó alrededor de dos personajes que parecen tener muy poco en común, pero que consiguieron mantener durante una década un vínculo que sobrevivió a la distancia.

Con una duración cercana a las dos horas, la producción se presenta como una alternativa para quienes buscan una historia romántica ágil y con una fuerte presencia de la amistad. La trama también irá alternando entre el presente y diferentes recuerdos de los veranos que los protagonistas compartieron.

La película romántica de Netflix que sorprendió este año

Gente que conocemos en vacaciones fue dirigida por Brett Haley y contó con un guion escrito por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo. La historia se basó en la novela homónima de Emily Henry, publicada originalmente en 2021.

La adaptación llevó esa historia a la pantalla con Emily Bader y Tom Blyth como protagonistas. Ambos interpretaron a Poppy y Alex, dos jóvenes que se conocieron durante sus años universitarios y que, pese a sus enormes diferencias, construyeron una relación muy difícil de romper.

La película parte de una idea sencilla, pero efectiva: dos personas pueden llevar vidas completamente diferentes y, aun así, encontrar en la otra un vínculo que permanece con el paso del tiempo.

Ese planteo es uno de los elementos centrales de Gente que conocemos en vacaciones, una producción que se mueve entre el romance y la amistad mientras muestra cómo evolucionó la relación entre sus protagonistas.

De qué trata Gente que conocemos en vacaciones en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta".

Poppy, interpretada por Emily Bader, es una periodista especializada en viajes. Su personalidad es extrovertida, espontánea y aventurera. Le gusta conocer nuevos lugares y experimentar situaciones diferentes.

Alex, en cambio, fue presentado como un personaje mucho más estructurado. Es profesor, reservado y disfruta de una vida marcada por la rutina. Su manera de entender el mundo se encuentra prácticamente en el extremo opuesto a la de Poppy.

La relación entre Poppy y Alex atravesó un momento decisivo después de un incidente ocurrido durante una de sus vacaciones. A partir de entonces, ambos se distanciaron y pasaron dos años sin mantener la relación que habían construido durante una década.

Poppy fue quien decidió intentar recuperar el vínculo. Para hacerlo, invitó a Alex a realizar una última escapada juntos. El viaje tendría un objetivo que, al principio, parecía sencillo: intentar reparar una amistad que había quedado dañada.

Pero la situación se volvió más compleja porque ambos debieron enfrentarse a sentimientos que habían intentado ignorar durante mucho tiempo.

Netflix apuesta por una historia de romance y amistad

Uno de los aspectos que distingue a la película es que el romance no aparece separado de la amistad. Poppy y Alex primero construyeron un vínculo muy fuerte como amigos y, con el paso de los años, esa relación comenzó a adquirir nuevos significados.

Durante diez años mantuvieron su acuerdo de pasar una semana de vacaciones juntos cada verano. Esa tradición se convirtió en el elemento que les permitió conservar un espacio compartido pese a que sus vidas tomaron direcciones diferentes.

Por eso, el nuevo viaje tendrá un significado especial. Poppy buscará recuperar la amistad, pero también deberá enfrentarse a todo aquello que ambos evitaron reconocer.

La producción aprovechará ese escenario para combinar momentos románticos con situaciones vinculadas a la amistad, los recuerdos y las decisiones que los personajes tomaron a lo largo de los años.

El elenco principal de Gente que conocemos en vacaciones

  • Emily Bader
  • Tom Blyth
  • Sarah Catherine Hook
  • Lucien Laviscount
  • Miles Heizer
  • Alan Ruck
  • Molly Shannon
  • Jameela Jamil
  • Tommy Do
  • Lukas Gage

Tráiler oficial de Gente que conocemos en vacaciones en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma Gente que conocemos en vacaciones, una comedia romántica que se convirtió en un éxito.
  • Trama: La película sigue la compleja amistad entre Poppy y Alex, quienes intentan reencontrarse tras un distanciamiento.
  • Producción: Dirigida por Brett Haley, está basada en la novela homónima de Emily Henry y nominada al Emmy 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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