Milei busca consolidarse como referente de la derecha latinoamericana con una gira por Ecuador y Colombia

El primer mandatario viene hablando del proyecto de consolidar un bloque para contrarrestar la alianza regional de gobiernos de centroizquierda que se conformó en los últimos 20 años, como fue la UNASUR.

Desde el inicio de su administración, y con los últimos triunfos de la derecha en países como Chile, Perú y el propio Ecuador, se aceleraron las conversaciones entre los líderes locales que se identifican con la Casa Blanca.

En este sentido, ante los triunfos recientes de Kast en Chile y Keiko Fujimori en Perú, Milei cree tener cierta ventaja a la hora de liderar un conglomerado regional con los nuevos gobiernos de derecha. De hecho, junto con Noboa, fue el primero del grupo en llegar al poder, sumado a que se muestra como el favorito de Trump en la región.

Milei seguirá desde el exterior los debates en el Congreso

Milei inicia la nueva gira regional en la previa de una jornada en la que se aguardan movilizaciones frente al Congreso y en distintos puntos del país, cuando el Senado debata la reforma de la ley de tierras.

De esta manera, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cada vez más alejada políticamente de Milei, y quien había manifestado su oposición a la iniciativa del Gobierno, quedará formalmente a cargo del Ejecutivo y no podrá presidir la sesión del Senado. Esto descarta cualquier especulación sobre un virtual desempate de la vicepresidente a la hora de votar la norma, en una sesión que se prevé puede ser tensa.

La iniciativa es una de la que más dolores de cabeza le trajo al Ejecutivo, que incluso terminó por aceptar modificaciones a algunos de sus artículos más sensibles. Este martes, la propia jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunciaría esos cambios en conferencia de prensa.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a los jefes de bloques para definir la agenda y el traslado a comisiones para comenzar a debatir el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que Milei fijó como prioridad absoluta en un mensaje por cadena nacional.

El apoyo que consiga la Casa Rosada de parte de legisladores que responden a gobernadores aliados será clave, como anticipó A24.com, para que el Gobierno empiece a definir el sistema de alianzas electorales que cerrará Karina Milei en cada provincia de cara al armado con el que buscará la reelección de Milei en 2027.