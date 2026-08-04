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Milei busca consolidarse como referente de la derecha latinoamericana con una gira por Ecuador y Colombia

El Presidente visitará ambos países para estrechar lazos con Daniel Noboa y presenciar la asunción de Abelardo de la Espriella, en un contexto de avance electoral de gobiernos alineados con Donald Trump.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei viaja a Ecuador para ver a Noboa en el marco de una nueva gira regional (Foto: Reuters/archivo).

Javier Milei viaja a Ecuador para ver a Noboa en el marco de una nueva gira regional (Foto: Reuters/archivo).

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a las 20 rumbo a Ecuador para entrevistarse con su par Daniel Noboa en el marco de una nueva gira regional que continuará en Colombia. Allí, participará de la asunción del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, en una gira en la que Milei busca consolidarse como líder de un bloque de derecha regional, alineado con Donald Trump.

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Javier Milei viaja a Perú para asistir a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: archivo)

El armado de un bloque regional

Milei tiene previsto viajar junto a una reducida comitiva con la que el jueves 6 participará de actividades oficiales junto a Noboa en Quito.

Desde allí, Milei se trasladará rumbo a Cali, Colombia, donde el viernes 7 participará de la ceremonia de asunción de De la Espriella.

Si bien serán viajes exprés y de carácter institucional, el jefe de Estado enmarcará las reuniones políticas en ambos países dentro de su proyecto de conformar un gran bloque regional de derecha que esté alineado con las políticas de la administración norteamericana.

El primer mandatario viene hablando del proyecto de consolidar un bloque para contrarrestar la alianza regional de gobiernos de centroizquierda que se conformó en los últimos 20 años, como fue la UNASUR.

Desde el inicio de su administración, y con los últimos triunfos de la derecha en países como Chile, Perú y el propio Ecuador, se aceleraron las conversaciones entre los líderes locales que se identifican con la Casa Blanca.

En este sentido, ante los triunfos recientes de Kast en Chile y Keiko Fujimori en Perú, Milei cree tener cierta ventaja a la hora de liderar un conglomerado regional con los nuevos gobiernos de derecha. De hecho, junto con Noboa, fue el primero del grupo en llegar al poder, sumado a que se muestra como el favorito de Trump en la región.

Milei seguirá desde el exterior los debates en el Congreso

Milei inicia la nueva gira regional en la previa de una jornada en la que se aguardan movilizaciones frente al Congreso y en distintos puntos del país, cuando el Senado debata la reforma de la ley de tierras.

De esta manera, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cada vez más alejada políticamente de Milei, y quien había manifestado su oposición a la iniciativa del Gobierno, quedará formalmente a cargo del Ejecutivo y no podrá presidir la sesión del Senado. Esto descarta cualquier especulación sobre un virtual desempate de la vicepresidente a la hora de votar la norma, en una sesión que se prevé puede ser tensa.

La iniciativa es una de la que más dolores de cabeza le trajo al Ejecutivo, que incluso terminó por aceptar modificaciones a algunos de sus artículos más sensibles. Este martes, la propia jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anunciaría esos cambios en conferencia de prensa.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a los jefes de bloques para definir la agenda y el traslado a comisiones para comenzar a debatir el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que Milei fijó como prioridad absoluta en un mensaje por cadena nacional.

El apoyo que consiga la Casa Rosada de parte de legisladores que responden a gobernadores aliados será clave, como anticipó A24.com, para que el Gobierno empiece a definir el sistema de alianzas electorales que cerrará Karina Milei en cada provincia de cara al armado con el que buscará la reelección de Milei en 2027.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gira regional: Javier Milei viaja a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y luego a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella.
  • Objetivo político: El mandatario busca consolidarse como referente de un bloque regional de derecha alineado con Donald Trump.
  • Agenda legislativa: Milei seguirá desde el exterior el debate en el Congreso sobre la ley de tierras y la reforma del Banco Central.
Resumen generado por Thinkindot AI
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