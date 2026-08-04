El fuerte descargo de la hermana de Candela Arizaga tras el escándalo que terminó con Facundo Moyano detenido

Sobre esa secuencia, Pochi relató lo que habría ocurrido durante esas horas y cómo se desarrolló la situación en la vía pública. “Candela se fue corriendo con su perro del departamento que alquila Facundo Moyano, en lo que entiendo por lo que dijo el encargado en ropa interior. Su perro se escapó y lograron agarrarlo. Ella quiso subirse a la línea de colectivo 44 y justo la policía la bajó. Vecinos del barrio cuentan que ella iría pidiendo ayuda pero sin querer que nadie se acerque, ambos bajo los efectos de algo”, aseguró la instagramer.

Estas publicaciones aparecieron en medio de la fuerte repercusión que tomó el caso en redes sociales y en los medios, mientras continúa la investigación para esclarecer qué ocurrió durante la madrugada realmente y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la detención de Facundo Moyano.

Cómo fue el escandaloso episodio que protagonizaron Candela Arizaga y Facundo Moyano esta madrugada

La investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada de este martes 4 de agosto entre Candela Arizaga y Facundo Moyano continúa sumando elementos. Todo comenzó cuando la modelo salió semidesnuda de la vivienda del exdiputado, una situación que derivó en la intervención de efectivos de la Policía Federal, que ahora intenta establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

En ese contexto, Alberto Crescenti, titular del SAME, informó en declaraciones a Radio La Red (AM 910) que Candela Arizaga permanece internada en el Hospital Pirovano, donde recibe un tratamiento de desintoxicación debido al consumo de estupefacientes. “Venía con varios días de consumo”, indicó sobre el estado de la joven.

De acuerdo con la información que trascendió, la modelo habría ratificado esa situación al momento de declarar ante las autoridades. Allí también habría explicado que lo sucedido estuvo vinculado a un “brote por consumo” y, además, habría descartado haber sido víctima de violencia física por parte de Facundo Moyano.

Pese a esa versión, el fiscal Julián Pistone, a cargo de la UFLA NORTE, ordenó la detención del exlegislador. La decisión fue tomada luego de que los investigadores advirtieran la existencia de lesiones en el cuerpo de la joven, un elemento que despertó sospechas y motivó que la causa continuara avanzando mientras se intenta esclarecer su origen.

En medio de la cobertura del caso, el periodista Mauro Szeta aportó detalles sobre la línea de investigación que siguen los investigadores. “Salvando las distancias, se buscará determinar si se trata de algo similar a lo que pasó con Lourdes de Bandana, que al principio negaba todo y poco a poco se fue animando a hablar”, explicó.

Por otra parte, el mensaje difundido en redes sociales por Victoria Arizaga, hermana de la modelo, también generó repercusiones. Varios usuarios interpretaron esa publicación como una posible referencia a situaciones de violencia que la joven habría atravesado anteriormente. No obstante, hasta el momento esa hipótesis no cuenta con una confirmación oficial y forma parte de las distintas especulaciones surgidas tras el confuso episodio.