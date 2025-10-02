En vivo Radio La Red
HISTORIA DE AMOR

Netflix tiene la mejor película romántica del 2025 y es el estreno más visto del año a nivel mundial

Esta nueva película de Netflix con Sofia Carson y Corey Mylchreest mezcla romance, comedia y drama en una historia que ya es de las más vistas del 2025.

Netflix tiene la mejor película romántica del 2025 y es el estreno más visto del año. (Foto: archivo)

"Mi año en Oxford" se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix en 2025. Desde su llegada el 1 de agosto, esta producción atrapó a millones de usuarios que la describieron como una experiencia romántica y profundamente emotiva. La película no solo busca entretener, sino también transmitir un mensaje sobre el valor de los sueños y la necesidad de vivir intensamente.

El largometraje, protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest, se posicionó rápidamente entre las producciones más reproducidas del año en la plataforma. Con una duración cercana a las dos horas, se consolidó como una de las comedias románticas más destacadas de Netflix en 2025.

De qué trata "Mi año en Oxford" en Netflix

La historia sigue a Anna De La Vega, interpretada por Sofía Carson, una joven que finalmente logra cumplir su sueño de estudiar en la prestigiosa Universidad de Oxford. Con las valijas cargadas de expectativas, llega a Inglaterra decidida a darle un giro a su vida y perseguir nuevos proyectos.

Mi año en Oxford Netflix 1

Poco a poco, Anna se adapta a la ciudad, a su entorno académico y a un mundo lleno de desafíos. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Jamie Davenport (Corey Mylchreest), un carismático profesor con el que establece una conexión inmediata. Esa relación no solo le abre el camino a un romance, sino que también la enfrenta a secretos que podrían transformar todo lo que ha construido hasta entonces.

El relato está basado en la novela homónima de Julia Whelan, publicada en 2018, lo que aporta una sólida base literaria a la narrativa del film.

Mi año en Oxford Netflix 2

Sofía Carson, la reina de los romances en Netflix

La actriz estadounidense (origen colombiano) Sofía Carson ya había demostrado su capacidad para conmover al público en proyectos anteriores dentro de la plataforma, como Mi lista de deseos y Corazones malheridos. En esta ocasión, interpreta a un personaje lleno de matices, que transita entre la emoción del amor verdadero y las dificultades que plantean los secretos personales.

Carson comparte protagonismo con Corey Mylchreest, conocido por su papel en la precuela de Bridgerton. La química entre ambos actores fue señalada por la crítica y los espectadores como uno de los grandes aciertos de la película.

La dirección estuvo a cargo de Iain Morris, mientras que el guion fue escrito por Allison Burnett, quienes lograron darle forma a una historia que combina romance, drama y un toque inspirador.

Mi año en Oxford Netflix 3

Un estreno que marcó tendencia en la plataforma

El 1 de agosto de 2025, Mi año en Oxford llegó al catálogo de Netflix y rápidamente alcanzó millones de reproducciones en todo el mundo. El público destacó la capacidad de la cinta para emocionar, su ambientación en Oxford y el modo en que rescata la importancia de los vínculos humanos.

El mensaje detrás de la película

Más allá del romance, la película plantea una reflexión sobre lo que significa atreverse a vivir plenamente. El personaje de Anna invita a pensar en los riesgos que implica dejar atrás la comodidad y buscar nuevos horizontes. También muestra cómo las relaciones personales, aunque llenas de incertidumbres y secretos, son parte fundamental de ese proceso de crecimiento.

Varios espectadores señalaron que la producción deja una enseñanza positiva y esperanzadora, capaz de inspirar a quienes atraviesan momentos de duda o cambios importantes en sus vidas.

Mi año en Oxford Netflix 4

El elenco completo de "Mi año en Oxford"

  • Sofia Carson
  • Corey Mylchreest
  • Dougray Scott
  • Catherine McCormack
  • Harry Trevaldwyn
  • Esmé Kingdom
  • Nikhil Parmar
  • Poppy Gilbert

Un fenómeno que seguirá creciendo en Netflix

Todo apunta a que Mi año en Oxford continuará ganando espectadores en los próximos meses. El boca a boca y las recomendaciones en redes sociales siguen impulsando su éxito, y no sería extraño que pronto figure entre las producciones más vistas del año en Netflix a nivel global.

Para muchos, esta película romántica no solo es entretenimiento, sino una experiencia que conecta con lo más profundo de los sentimientos humanos.

Tráiler de "Mi año en Oxford" en Netflix

