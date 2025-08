La contundente respuesta de la China Suárez ante la burla de una usuaria por su costumbre musulmana

China Suárez musulmana 1

Claro que la publicación casi de inmediato se llenó de likes y comentarios de muchos de sus casi ocho millones de seguidores. Y dentro de ellos, hubo uno de una usuaria que burlonamente no dudó en hacerle saber "Quedás tan ridícula con eso", sin pensar que la ex Casi Ángeles no dudaría en ponerle los puntos con su tajante respuesta.

"Acá para entrar a lugares religiosos, obligatoriamente tenés que ponerte el hiyab", le respondió cortante la actriz ante el intento de hate, al tiempo que terminó de aclararle que "no es moda, es respetar otras culturas y religiones".

La sorpresiva actitud de Yanina Latorre con la China Suárez en medio de la feroz pelea: "En esta..."

A pesar de las marcadas diferencias que mantienen desde hace tiempo, Yanina Latorre sorprendió recientemente al respaldar públicamente a la China Suárez en medio de la conmoción por la trágica muerte de Mila Yankelevich, la hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

La panelista y conductora, que ha sido muy crítica de la actriz en el pasado —especialmente durante la cobertura mediática del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi— decidió dejar de lado sus diferencias y destacar una actitud de Suárez en este doloroso contexto.

Puntualmente esta semana la actriz fue blanco de críticas en redes sociales por mostrarse navegando en una embarcación junto a sus hijos, justo cuando se conocía la noticia del accidente náutico en el que murió Mila, de 7 años, y otras dos menores en Miami. Un portal incluso publicó una nota cuestionando su silencio ante la tragedia, lo que motivó una contundente respuesta por parte de Eugenia.

"Indignación es ver cómo, una vez más, tantos se cag... en el sufrimiento de una madre, abuela, padre, hermanos, regodeándose en el dolor, fomentando el morbo", escribió la China en X (ex Twitter).

Y agregó: "Nunca me voy a subir a ese tren. Acá lo importante no es qué famoso se pronunció públicamente sobre tal tragedia. Hay cosas que se manejan en privado, aunque cueste creerlo. Saludos".

Frente a este mensaje, Yanina Latorre no dudó en expresarse a favor de la actriz: “En esta tiene razón la China”, escribió, dejando en claro que, más allá de sus enfrentamientos previos, coincidía plenamente con la postura que había tomado.

Actualmente, Suárez se encuentra en Turquía junto a Mauro Icardi, donde celebraron recientemente el cumpleaños número 5 de Amancio, el hijo menor que tuvo con Benjamín Vicuña.