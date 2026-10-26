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CAUSAS UNIFICADAS

Hotesur y Los Sauces: reanudaron la lectura de las acusaciones a Cristina y Máximo Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 5 reanudó la lectura de la acusación fiscal contra la ex presidenta y su hijo. La investigación busca determinar si utilizaron sus empresas hoteleras e inmobiliarias para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de la obra pública.

Hotesur y Los Sauces: reanudan la lectura de las acusaciones a Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur y Los Sauces: reanudan la lectura de las acusaciones a Cristina y Máximo Kirchner

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces continúa este lunes con la lectura de la acusación de la fiscalía contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros imputados por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. La investigación apunta a establecer si las empresas vinculadas a la familia utilizaron operaciones comerciales e inmobiliarias para disimular el origen de fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de irregularidades en la obra pública.

Leé también Hotesur y Los Sauces: Casación ordenó unificar los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó unificar los juicios de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están acusados Cristina y Máximo Kirchner. (Foto: archivo)

El proceso comenzó el viernes y quedó unificado por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El expediente está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.

En la primera audiencia, Cristina Kirchner, Máximo y otros acusados participaron de manera virtual, tras recibir una autorización excepcional. El tribunal aclaró que deberán comparecer presencialmente cuando se realicen las indagatorias.

La hipótesis de la fiscalía: fondos de la obra pública y pagos a la familia Kirchner

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía sostuvo que la presunta maniobra se habría organizado desde la cúpula del Poder Ejecutivo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con la participación de funcionarios y empresarios.

Según la acusación, el esquema habría tenido como objetivo apropiarse de fondos públicos y canalizar una parte de esos recursos mediante pagos que beneficiaban a los expresidentes y a su entorno familiar.

Los fiscales describieron una presunta asociación ilícita de carácter estable y permanente que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. De acuerdo con esa hipótesis, sus integrantes tenían funciones definidas tanto dentro como fuera de la estructura estatal.

La investigación también plantea que el mecanismo no se habría limitado a otorgar beneficios a empresarios vinculados con el poder, sino que habría incluido operaciones posteriores para transferir y disimular parte de las ganancias.

Hoteles, alquileres y propiedades: cómo habría funcionado la maniobra

La acusación señala que los presuntos retornos de la obra pública se habrían canalizado mediante distintas operaciones comerciales e inmobiliarias vinculadas con la familia Kirchner.

Entre los mecanismos mencionados figuran préstamos, compra de inmuebles, alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad, mejoras en esos establecimientos y arrendamiento de propiedades.

En ese esquema, la fiscalía puso el foco en las relaciones comerciales con empresarios como Lázaro Báez y con integrantes del Grupo Indalo, entre ellos Cristóbal López y Fabián De Sousa. La hipótesis sostiene que las actividades hoteleras e inmobiliarias habrían servido para recibir dinero de origen ilícito y disimular su procedencia.

La acusación también apunta a la adquisición de propiedades que, según los investigadores, habrían sido incorporadas al circuito para concretar esas operaciones.

Qué rol le atribuyen a Cristina Kirchner

En el caso de la expresidenta, la fiscalía sostuvo que tuvo un papel central en la presunta estructura y afirmó que “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito.

La acusación también menciona la participación de Cristina Kirchner en la conformación de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar que integró junto con Néstor y Máximo Kirchner y mediante la cual se adquirieron distintas propiedades.

Entre los inmuebles mencionados se encuentra el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad.

Las responsabilidades que se le atribuyen forman parte de la hipótesis de la fiscalía y deberán ser examinadas durante el desarrollo del juicio.

La acusación ubica a Máximo Kirchner, diputado nacional de Unión por la Patria, como uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita investigada. Según el requerimiento, el hijo de los expresidentes asumió la presidencia del directorio de la empresa familiar.

Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa también fueron señalados por la fiscalía como presuntos organizadores del esquema.

En pocas palabras

  • Juicio Hotesur y Los Sauces: Se reanuda la lectura de la acusación fiscal contra Cristina y Máximo Kirchner por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Hipótesis de la fiscalía: Se investiga el uso de empresas hoteleras e inmobiliarias para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de la obra pública.
  • Participación de los acusados: Cristina Kirchner es señalada por diseñar y ejecutar el presunto esquema de reciclaje de fondos, mientras que Máximo Kirchner habría sido uno de los organizadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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