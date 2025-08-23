En vivo Radio La Red
Netflix
Tom Hanks
SERIES

Netflix: Tom Hanks y Steven Spielberg causan furor con la serie más recomendada y tiene 10 episodios

Con apenas 10 capítulos, esta es una de las mejores series de Netflix, la producen Tom Hanks y Steven Spielberg, y se basa en hechos reales.

Es una de las mejores series de Netflix, tiene la firma de Steven Spielberg y Tom Hanks, pero su permanencia en el catálogo tiene los días contados. El gigante del streaming confirmó que el próximo 15 de septiembre esta producción, considerada una de las más importantes de lo que va de siglo, dejará de estar disponible.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más vista y es la mejor comedia romántica.

Tras el enorme éxito de "Rescatando al soldado Ryan" en 1998, Spielberg y Hanks decidieron volver a trabajar juntos en un proyecto ambicioso. La idea inicial fue una película, pero la extensión y la riqueza narrativa del libro Band of Brothers (Hermanos de sangre) de Stephen E. Ambrose llevaron a transformarla en una miniserie.

El resultado fue una producción de diez capítulos que se estrenó en 2001 bajo el sello de HBO y que más tarde fue cedida a Netflix. Hoy, más de dos décadas después, sigue siendo considerada una de las series más influyentes sobre la Segunda Guerra Mundial.

Hermanos de sangre Netflix 1

De qué trata "Hermanos de sangre" en Netflix

La historia de Hermanos de sangre está basada en hechos reales y narra las experiencias de la Compañía Easy, perteneciente al 506º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

Cada episodio recrea misiones, batallas y momentos claves desde su entrenamiento en Georgia hasta el final de la guerra en Europa. Lo que diferencia a esta serie de otras producciones bélicas es la fidelidad a las vivencias de los soldados, que fueron entrevistados para el libro y la posterior adaptación televisiva.

Además, la serie inicia cada capítulo con testimonios de los veteranos reales de la Easy Company, lo que aporta un nivel de realismo y emotividad pocas veces visto en televisión.

Hermanos de sangre Netflix 2

El impacto de "Hermanos de sangre" en la televisión

Cuando se estrenó en 2001, Hermanos de sangre marcó un antes y un después en las producciones televisivas. Con un presupuesto de más de 125 millones de dólares, fue en su momento la miniserie más cara de la historia.

La crítica la calificó como una obra monumental, no solo por la magnitud de la producción, sino también por su capacidad de mostrar la guerra desde la perspectiva de los hombres comunes que la vivieron.

La serie ganó el Globo de Oro y el Premio Emmy a mejor miniserie, además de otros reconocimientos internacionales. Su éxito abrió camino para otras producciones bélicas de calidad, como The Pacific, también impulsada por Spielberg y Hanks.

Hermanos de sangre Netflix 3

El elenco de la serie "Hermanos de sangre"

  • Damian Lewis
  • Ron Livingston
  • Neal McDonough
  • Donnie Wahlberg
  • Scott Grimes
  • Shane Taylor
  • Michael Cudlitz
  • Frank John Hughes
  • Richard Speight Jr.
  • James Madio

El valor histórico de "Hermanos de sangre"

Más allá de ser un producto televisivo, Hermanos de sangre se convirtió en una referencia cultural y educativa. Universidades y academias militares la han utilizado como material de apoyo para explicar no solo la estrategia militar, sino también la fraternidad, el sacrificio y la resistencia humana en tiempos de guerra.

La miniserie retrata la guerra sin romanticismo: muestra la crudeza de los combates, el desgaste físico y psicológico de los soldados y el costo humano detrás de cada victoria. Al mismo tiempo, resalta los lazos de hermandad entre quienes compartieron trincheras y momentos decisivos.

Hermanos de sangre Netflix 4

Cuándo deja de estar disponible "Hermanos de sangre" en Netflix

Aunque pertenece al catálogo de HBO, la serie está disponible en Netflix gracias a un acuerdo de distribución temporal. Esa ventana llegará a su fin el 15 de septiembre, lo que deja poco tiempo a los usuarios para volver a verla o descubrirla por primera vez.

El anuncio sorprendió a muchos, ya que Hermanos de sangre siempre figuró entre las producciones mejor valoradas de la plataforma. Con su salida, Netflix pierde una de las piezas más prestigiosas de su catálogo bélico.

Tráiler de "Hermanos de sangre"

