Netflix: Tom Hanks y Steven Spielberg causan furor con la serie más recomendada y tiene 10 episodios.

Cada episodio recrea misiones, batallas y momentos claves desde su entrenamiento en Georgia hasta el final de la guerra en Europa. Lo que diferencia a esta serie de otras producciones bélicas es la fidelidad a las vivencias de los soldados, que fueron entrevistados para el libro y la posterior adaptación televisiva.

Además, la serie inicia cada capítulo con testimonios de los veteranos reales de la Easy Company, lo que aporta un nivel de realismo y emotividad pocas veces visto en televisión.

Hermanos de sangre Netflix 2

El impacto de "Hermanos de sangre" en la televisión

Cuando se estrenó en 2001, Hermanos de sangre marcó un antes y un después en las producciones televisivas. Con un presupuesto de más de 125 millones de dólares, fue en su momento la miniserie más cara de la historia.

La crítica la calificó como una obra monumental, no solo por la magnitud de la producción, sino también por su capacidad de mostrar la guerra desde la perspectiva de los hombres comunes que la vivieron.

La serie ganó el Globo de Oro y el Premio Emmy a mejor miniserie, además de otros reconocimientos internacionales. Su éxito abrió camino para otras producciones bélicas de calidad, como The Pacific, también impulsada por Spielberg y Hanks.

Hermanos de sangre Netflix 3

El elenco de la serie "Hermanos de sangre"

Damian Lewis

Ron Livingston

Neal McDonough

Donnie Wahlberg

Scott Grimes

Shane Taylor

Michael Cudlitz

Frank John Hughes

Richard Speight Jr.

James Madio

El valor histórico de "Hermanos de sangre"

Más allá de ser un producto televisivo, Hermanos de sangre se convirtió en una referencia cultural y educativa. Universidades y academias militares la han utilizado como material de apoyo para explicar no solo la estrategia militar, sino también la fraternidad, el sacrificio y la resistencia humana en tiempos de guerra.

La miniserie retrata la guerra sin romanticismo: muestra la crudeza de los combates, el desgaste físico y psicológico de los soldados y el costo humano detrás de cada victoria. Al mismo tiempo, resalta los lazos de hermandad entre quienes compartieron trincheras y momentos decisivos.

Hermanos de sangre Netflix 4

Cuándo deja de estar disponible "Hermanos de sangre" en Netflix

Aunque pertenece al catálogo de HBO, la serie está disponible en Netflix gracias a un acuerdo de distribución temporal. Esa ventana llegará a su fin el 15 de septiembre, lo que deja poco tiempo a los usuarios para volver a verla o descubrirla por primera vez.

El anuncio sorprendió a muchos, ya que Hermanos de sangre siempre figuró entre las producciones mejor valoradas de la plataforma. Con su salida, Netflix pierde una de las piezas más prestigiosas de su catálogo bélico.

Tráiler de "Hermanos de sangre"