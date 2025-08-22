En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Si te gustó "En el barro" en Netflix, esta es la serie que no te podés perder y vuelve a dar que hablar

Si ya viste "En el barro" en Netflix, la serie con Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra, esta historia en una cárcel de mujeres es tu mejor opción.

Si te gustó En el barro en Netflix

Si te gustó "En el barro" en Netflix, esta es la serie que no te podés perder y vuelve a dar que hablar.

"Orange Is the New Black" es la serie de Netflix que muchos señalan como imprescindible para quienes quedaron atrapados por "En el barro". Desde su estreno en 2013, esta producción revolucionó la narrativa televisiva y abrió un camino nuevo en materia de representación, diversidad y libertad creativa.

Leé también Netflix: quiénes son las protagonistas de "En el barro", la nueva serie para los fanáticos de "El Marginal"
Netflix: quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie para los fanáticos de El Marginal.

Inspirada en las memorias de Piper Kerman, la historia nos transporta a una prisión de mujeres en la que se entrelazan dramas personales, luchas internas y una fuerte crítica social.

Con una mezcla de humor negro y drama desgarrador, la serie logró instalarse como fenómeno cultural y todavía hoy continúa siendo motivo de conversación entre fanáticos, críticos y especialistas en medios.

Orange Is the New Black Netflix 1

Si te gustó "En el barro", mirá "Orange Is the New Black"

La historia de Orange Is the New Black sigue a Piper Chapman, una mujer que debe adaptarse al sistema penitenciario tras ser condenada por un delito vinculado a su pasado. A lo largo de los episodios, el público no solo presencia su proceso de adaptación, sino que también conoce la vida de decenas de reclusas con historias de peso.

El éxito confirmó que existía un público hambriento de relatos distintos, y Netflix no tardó en apostar por más producciones inclusivas que siguieran el camino marcado por este título.

Orange Is the New Black Netflix 2

Al igual que En el barro, la trama se sumerge en las dinámicas de poder y sobrevivencia dentro de una cárcel. El paralelismo entre ambas producciones es evidente: ambas muestran la crudeza del encierro, las tensiones sociales que se replican tras los muros y la necesidad de reinventarse en un entorno hostil.

Muchos usuarios remarcaron esta conexión en redes sociales, subrayando que quienes disfrutaron la intensidad de la producción argentina protagonizada por Valentina Zenere y Ana Garibaldi, encontrarán en Orange Is the New Black una experiencia igual de atrapante, pero con un enfoque global.

En el barro Netflix 4

Cuál es el argumento de "Orange Is the New Black"

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un crimen del pasado obliga a una neoyorquina privilegiada a cumplir su condena en una cárcel de mujeres. Una vez tras las rejas, no tarda en hacer amigas... y enemigas."

Cuando Netflix lanzó la serie en 2013, no solo introdujo una historia poderosa: también transformó la forma en la que consumimos televisión. Por primera vez, la plataforma estrenó una temporada completa de una sola vez. Esta estrategia generó un nuevo hábito en millones de usuarios que, en lugar de esperar semana tras semana, podían devorar la historia en maratones de horas.

Además, la libertad creativa que ofreció la plataforma permitió abordar temas que la televisión tradicional evitaba. Racismo, desigualdad, corrupción institucional y sexualidad diversa se convirtieron en ejes narrativos centrales que posicionaron a la serie como referente de una nueva etapa televisiva.

Orange Is the New Black Netflix 3

Uno de los aspectos más revolucionarios de Orange Is the New Black fue su elenco. Lejos de los moldes clásicos de Hollywood, presentó personajes de múltiples orígenes étnicos, orientaciones sexuales y trayectorias vitales.

El elenco de "Orange Is the New Black"

  • Taylor Schilling
  • Kate Mulgrew
  • Laura Prepon
  • Jason Biggs
  • Natasha Lyonne
  • Michael Harney
  • Uzo Aduba
  • Danielle Brooks
  • Samira Wiley
  • Dascha Polanco

Por qué ver "Orange Is the New Black" en Netflix

Aunque la serie concluyó en 2019 tras siete temporadas, su huella permanece. Orange Is the New Black no solo definió una época en la televisión, sino que abrió la puerta a producciones posteriores que continúan explorando realidades sociales con la misma crudeza.

Orange Is the New Black Netflix 4

Hoy, cuando títulos como En el barro conquistan audiencias en Latinoamérica, la serie de Jenji Kohan vuelve a resurgir como referencia obligada. Ambas comparten un ADN común: la búsqueda de visibilizar voces silenciadas y ofrecer un relato sin concesiones sobre la vida en prisión.

Para muchos críticos, el fenómeno de Orange Is the New Black marcó el inicio de la era dorada de Netflix. Para los espectadores, fue la oportunidad de descubrir que las cárceles, lejos de ser solo escenarios de violencia, son también espacios donde se forjan amistades, se revelan injusticias y se encuentran nuevas formas de resistencia.

Tráiler de la serie "Orange Is the New Black"

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie Valentina Zenere María Becerra
Notas relacionadas
"En el barro" en Netflix: furor por la segunda temporada del fenómeno argentino y la serie más vista
Sofía Jujuy Jiménez compartió el casting que hizo para En el barro: "Ni idea si estuvo bien o mal"
Luis Zahera brilla en Netflix con el estreno de la nueva serie de los creadores de "Entrevías"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar