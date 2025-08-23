ANSES: cómo acceder a los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados

beneficios-anses-2024jpg El organismo previsional informó que el propósito del esquema es aliviar los gastos en los hogares.

Varias cadenas confirmaron su participación en el programa, con descuentos promedio del 10% en días específicos de la semana:

Carrefour: 10% de lunes a jueves en caja.

Coto: 10% de lunes a jueves en caja y 15% todos los días para jubilados y pensionados presentando DNI.

Día: 10% de reintegro lunes y martes, con tope de $1.000. El dinero se acredita en hasta diez días hábiles.

VEA: 10% de lunes a jueves, con modalidad variable entre descuento en caja o reintegro.

La Anónima: 10% de lunes a jueves en caja.

Diarco: 10% los lunes, martes y miércoles mediante reintegro.

En algunos casos, los beneficios oficiales se suman a los propios programas de descuentos que cada cadena ofrece a adultos mayores.

Cómo verificar los comercios

La disponibilidad de promociones cambia según la región. Por eso, la ANSES recomienda ingresar en la página oficial del programa, donde figura el listado actualizado de supermercados y comercios adheridos tanto a nivel nacional como regional.

El Ejecutivo adelantó que buscará extender el programa a otros rubros como farmacias, electrodomésticos y bienes de consumo masivo, mediante acuerdos con cámaras empresariales.

Por el momento, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales ya pueden acceder al programa en sus compras cotidianas pagando con tarjeta de débito en los locales adheridos.

De esta manera, el plan “Beneficios ANSES” ofrece un sistema automático y directo de descuentos, que representa un alivio concreto en el presupuesto de millones de familias en un contexto económico de alta presión sobre los ingresos.