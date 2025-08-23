Villarruel se pronunció tras el escándalo de los audios de supuestas coimas que salpican al Gobierno: "Es un momento..."

En plena controversia por los audios que mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró este sábado que la Argentina atraviesa “un momento difícil y bastante confuso”.
En plena controversia por los audios que mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró este sábado que la Argentina atraviesa “un momento difícil y bastante confuso”.
La declaración la realizó en Comodoro Rivadavia, donde participó de la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, uno de los referentes de Provincias Unidas, el frente conformado por distintos mandatarios provinciales.
Consultada por la prensa sobre la coyuntura política y la cercanía de las elecciones, Villarruel evitó profundizar en el escándalo y respondió con cautela: “Son definiciones políticas complejas en un contexto complicado y confuso”.
Po otro lado, Villarruel buscó centrar su mensaje en su rol institucional. “Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso. Presidir el Senado y recorrer el país es parte del deber constitucional que me toca”, afirmó.
Respecto de su relación con los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), sostuvo que se trata de un vínculo institucional. “Me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación. Más allá de los devenires políticos, parte de mi función es escuchar a los gobernadores e interiorizarme de lo que ocurre fuera de la Capital Federal”, indicó.
Previo a sus declaraciones, Villarruel, mantuvo un fuerte cruce con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en medio del escándalo por los audios que mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Todo comenzó cuando la referente de La Cámpora apuntó contra la titular del Senado al recordar un intercambio en redes sociales con el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. “Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk”, escribió.
La respuesta de Villarruel llegó con las horas: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”, replicó ante las acusaciones de la candidata bonaerense de Fuerza Patria.