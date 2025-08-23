Villarruel se pronunció tras el escándalo de los audios de supuestas coimas que salpican al Gobierno: "Es un momento..."

Respecto de su relación con los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), sostuvo que se trata de un vínculo institucional. “Me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación. Más allá de los devenires políticos, parte de mi función es escuchar a los gobernadores e interiorizarme de lo que ocurre fuera de la Capital Federal”, indicó.

"Dejá de bolsillear gente": picante cruce entre Victoria Villarruel y Mayra Mendoza

villarruel-mendoza

Previo a sus declaraciones, Villarruel, mantuvo un fuerte cruce con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en medio del escándalo por los audios que mencionan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Todo comenzó cuando la referente de La Cámpora apuntó contra la titular del Senado al recordar un intercambio en redes sociales con el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. “Nos gobierna una banda de corruptos. TODOS, comenzando por @JMilei @VickyVillarruel @KarinaMileiOk”, escribió.

La respuesta de Villarruel llegó con las horas: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”, replicó ante las acusaciones de la candidata bonaerense de Fuerza Patria.