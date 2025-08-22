En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Guillermo Francella arrasa en Netflix con la comedia argentina que está entre las películas más vistas

Netflix rompe todos los récords con esta película argentina protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni. Una historia de amistad y segundas oportunidades que emociona.

Una conmovedora película argentina que desembarcó en Netflix se convirtió en un fenómeno inesperado. La trama de "Mi obra maestra", que combina humor ácido con momentos cargados de ternura, reúne a Guillermo Francella y Luis Brandoni, y ofrece una mirada profunda sobre la amistad, el arte y la necesidad de reinventarse cuando todo parece perdido.

Aunque se estrenó en 2018, su llegada a la plataforma le dio una segunda vida: en pocos días se metió en el top global y no deja de sumar reproducciones. Ganó premios en festivales y ahora encontró un nuevo público global que reconoce su calidad narrativa y la química de su dúo protagónico.

En un catálogo que se actualiza constantemente, son pocas las películas que logran quedarse entre las más vistas de todo el mundo. Esta producción argentina, dirigida por Gastón Duprat y escrita por Andrés Duprat, lo consiguió. Su fórmula: una mezcla de comedia y drama con diálogos que reflejan la idiosincrasia porteña y escenas que despiertan tanto risas como lágrimas.

Mi obra maestra Netflix 1

De qué trata "Mi obra maestra" en Netflix

El film cuenta la historia de Arturo Silva, un vendedor de arte carismático y verborrágico, interpretado por Guillermo Francella, y Renzo Nervi, un pintor talentoso pero huraño, en la piel de Luis Brandoni. Ambos personajes son amigos desde hace décadas, aunque representan polos opuestos: el primero apuesta siempre al negocio y las apariencias, mientras que el segundo es un idealista que se resiste al mercado y a las modas.

La trama los muestra enfrentando la decadencia de sus carreras en un mundo del arte que los fue dejando atrás. Hasta que Arturo toma una decisión arriesgada para devolverle a Renzo el lugar que cree que merece. Esa jugada desencadena una cadena de enredos, discusiones y dilemas morales que ponen a prueba no solo su amistad, sino también sus principios.

El guion juega con la ternura y la picardía, con escenas que invitan a reflexionar sobre las segundas oportunidades y sobre la sensación de que, aunque todo parezca perdido, siempre puede haber un último golpe de suerte.

Mi obra maestra Netflix 2

Uno de los puntos más destacados de la película es la química entre Francella y Brandoni. Sus interpretaciones logran un equilibrio perfecto entre lo cómico y lo emotivo, creando personajes entrañables que resultan familiares para cualquier espectador argentino.

"Mi obra maestra": un retrato del arte porteño

Mi obra maestra no solo cuenta una historia de amistad, también ofrece un retrato del circuito artístico de Buenos Aires, con sus galerías, coleccionistas y pintores olvidados. La película expone con ironía la tensión entre la autenticidad creativa y el mercado, mostrando cómo las modas y el dinero pueden definir el destino de un artista más que su propio talento.

Esa mirada crítica se complementa con diálogos cargados de ironía y escenas que muestran la riqueza cultural argentina desde un ángulo pocas veces explorado en el cine masivo.

Mi obra maestra Netflix 3

El elenco de "Mi obra maestra" con Francella

  • Guillermo Francella
  • Luis Brandoni
  • Raúl Arévalo
  • Andrea Frigerio
  • María Soldi
  • Mónica Duprat
  • Mahmoud Azim
  • Santiago Korovsky
  • Julio Marticorena
  • Alejandro Paker

Dónde ver la película "Mi obra maestra"

Aunque su estreno original en 2018 fue bien recibido, la película no había alcanzado un impacto internacional masivo. Netflix cambió eso. Desde que está disponible, la producción acumula miles de reseñas positivas y se mantiene en el top global.

Este renacer confirma cómo la plataforma puede rescatar producciones que habían quedado en un segundo plano y darles una nueva proyección internacional.

Mi obra maestra Netflix 4

Cuál es el mensaje de la película "Mi obra maestra"

Más allá del entretenimiento, la película deja una reflexión que conecta con el público: siempre hay tiempo para reinventarse. Los protagonistas representan esa idea de que nunca es tarde para volver a empezar, incluso cuando el entorno parece dar la espalda.

Ese mensaje universal, contado con humor y emoción, explica por qué Mi obra maestra está logrando lo que pocas películas argentinas han conseguido: convertirse en un fenómeno global desde Netflix.

Tráiler de "Mi obra maestra" en Netflix

