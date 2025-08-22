Guillermo Francella arrasa en Netflix con la comedia argentina que está entre las películas más vistas.

La trama los muestra enfrentando la decadencia de sus carreras en un mundo del arte que los fue dejando atrás. Hasta que Arturo toma una decisión arriesgada para devolverle a Renzo el lugar que cree que merece. Esa jugada desencadena una cadena de enredos, discusiones y dilemas morales que ponen a prueba no solo su amistad, sino también sus principios.

El guion juega con la ternura y la picardía, con escenas que invitan a reflexionar sobre las segundas oportunidades y sobre la sensación de que, aunque todo parezca perdido, siempre puede haber un último golpe de suerte.

Uno de los puntos más destacados de la película es la química entre Francella y Brandoni. Sus interpretaciones logran un equilibrio perfecto entre lo cómico y lo emotivo, creando personajes entrañables que resultan familiares para cualquier espectador argentino.

"Mi obra maestra": un retrato del arte porteño

Mi obra maestra no solo cuenta una historia de amistad, también ofrece un retrato del circuito artístico de Buenos Aires, con sus galerías, coleccionistas y pintores olvidados. La película expone con ironía la tensión entre la autenticidad creativa y el mercado, mostrando cómo las modas y el dinero pueden definir el destino de un artista más que su propio talento.

Esa mirada crítica se complementa con diálogos cargados de ironía y escenas que muestran la riqueza cultural argentina desde un ángulo pocas veces explorado en el cine masivo.

El elenco de "Mi obra maestra" con Francella

Guillermo Francella

Luis Brandoni

Raúl Arévalo

Andrea Frigerio

María Soldi

Mónica Duprat

Mahmoud Azim

Santiago Korovsky

Julio Marticorena

Alejandro Paker

Dónde ver la película "Mi obra maestra"

Aunque su estreno original en 2018 fue bien recibido, la película no había alcanzado un impacto internacional masivo. Netflix cambió eso. Desde que está disponible, la producción acumula miles de reseñas positivas y se mantiene en el top global.

Este renacer confirma cómo la plataforma puede rescatar producciones que habían quedado en un segundo plano y darles una nueva proyección internacional.

Cuál es el mensaje de la película "Mi obra maestra"

Más allá del entretenimiento, la película deja una reflexión que conecta con el público: siempre hay tiempo para reinventarse. Los protagonistas representan esa idea de que nunca es tarde para volver a empezar, incluso cuando el entorno parece dar la espalda.

Ese mensaje universal, contado con humor y emoción, explica por qué Mi obra maestra está logrando lo que pocas películas argentinas han conseguido: convertirse en un fenómeno global desde Netflix.

Tráiler de "Mi obra maestra" en Netflix