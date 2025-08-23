En un clima de tensión, así fue la función de Gimena Accardi y Andrés Gil en Bahía Blanca

Acerca de la reacción de Gimena por todo lo que sucedió en los últimos días, detalló: "Se la vio emocionada al final con los aplausos, sobre todo cuando se separan y hacen el saludo individual. No estaba emocionada por tristeza, sino feliz. Supongo que porque ellos esperaban otra cosa".

Elía también destacó que "durante la obra no se notó para nada nerviosismo ni tensión entre los dos, que fueron bastante profesionales, y eso se reflejó muy bien a lo largo de toda la función", y que los comentarios que circulaban no habrían tenido influencia en el plano laboral.

"La gente salió emocionada, hablando principalmente de la obra. Recién cuando los esperaban afuera comenzaron a preguntarse cómo sería la salida de ellos dos", concluyó sobre la reacción final de la gente.

Embed

Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un duro contratiempo en su viaje a Bahía Blanca: qué les pasó

Con la polémica por su separación de Nico Vázquez todavía latente y los rumores de un vínculo con Andrés Gil, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca para la presentación de En otras palabras. Pero la experiencia tuvo matices inesperados.

Durante la cobertura desde el teatro Don Bosco, Secretos Verdaderos (América TV) informó que el viaje de los protagonistas no se realizó como estaba planeado: en lugar de volar el viernes 22 de agosto, tuvieron que salir al día siguiente en auto. La modificación respondió al paro de controladores aéreos, que dejó varados a más de 10.500 usuarios.

Julieta Muñoz, enviada a Bahía Blanca, relató cómo fue finalmente el viaje de los protagonistas luego de los inconvenientes en el aeropuerto. “Con todo el problema del aeropuerto, viajaron hoy en auto y llegaron alrededor de las 18:30 al teatro. Muy tranquilos. Viajaron en el mismo auto: ellos dos y el productor (Damián)", contó la periodista. En paralelo, Cora Debarbieri agregó un dato clave sobre la producción: "Damián es la mano derecho de Nico".

Muñoz amplió su relato sobre cómo se organizaron en la ruta: "Manejaba el productor y Andrés Gil lo acompañaba. Gime iba atrás. La relación de amistad parece mantenerse, se los vio juntos en el hotel, pero nada más".

Ya hablando del impacto en la ciudad y en la sala teatral, la periodista remarcó la respuesta del público luego de la polémica: "Para hoy estaba todo lleno, pero para mañana todavía quedan entradas. Es raro que no esté completo, porque es un teatro chico".

Debarbieri, también panelista de A la Tarde (América TV), se refirió a la relación entre los protagonistas y al clima que rodea la situación tras la polémica: "Me cuentan que la situación entre ellos sigue siendo tensa. Todo lo que trascendió en la prensa genera incomodidad para ambos. Trae repercusiones a nivel familiar y obliga a dar explicaciones; la relación es complicada. Una parte habló y la otra decidió emitir un comunicado. Gimena, cuando habla, nunca nombra a Andrés Gil; se refiere a un compañero con familia y recomienda que tengan cuidado".