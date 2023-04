Netflix: un asesinato que conmueve y tan solo 6 capítulos de esta serie que LA ROMPE TODA 

La actriz, que ha ganado múltiples premios por su trayectoria, da vida a una mujer fuerte y decidida que busca venganza contra los nazis que causaron tanto dolor y sufrimiento en su vida.

La producción de Netflix cuenta con una cuidada fotografía y una ambientación muy lograda, que recrea la década de 1960 de manera fiel y detallada.

Además, la serie es el resultado de una meticulosa investigación histórica, que se nota en la precisión de los hechos y la profundidad de los personajes.

En resumen, Jaguar es una serie imprescindible para los amantes del género de espías y acción, que ofrece una trama emocionante y un reparto de lujo.

Si aún no la has visto, no pierdas la oportunidad de disfrutar de esta producción que ha conquistado a crítica y público por igual.

Reparto de Jaguar, serie de Netflix

Blanca Suárez (Isabel Riaza Chacón)

Iván Marcos (Lucena)

Óscar Casas (Miguel Castro)

Adrián Lastra (Sordo)

Francesc Garrido (Marsé)

Stefan Weinert (Otto Bachmann)

Jochen Horst (Aribert Heim)

Lorenz Christian Köhler (Franz Ziereis)

Julia Möller (Ilse Bachmann)

Antonio del Olmo (Coronel Aguado)

Alicia Chojnowski (Isabel Garrido)

Pepe Ocio (Manuel Pertegaz)

Lea Woitack (Greta)

Millán de Benito (Javier)

Diego Bergmann (Patrick)

Lamin Ceesay (Greykey)

Sergi Méndez (Domingo)

Jochen Hägele (Gunter)

José Navar como Maitre Haus

Rosy Rodríguez (Gitana)

Tristán Ulloa (Riaza)

María de Medeiros (Ramos)

India Martínez (Cantante)