Netflix y Millie Bobby Brown sorprenden con una nueva comedia romántica y es la película del momento

Los actores confirmados junto a Millie Bobby Brown

Según informó Deadline, Netflix sumó a seis intérpretes que compartirán créditos con Millie Bobby Brown en Just Picture It. Ellos son:

Amrit Kaur

Julian Dennison

Ben Jackson Walker

Brec Bassinger

Idina Menzel

Margo Martindale

Todos ellos se suman a Gabriel LaBelle (Los Fabelman) y Anthony Keyvan (Love Victor), quienes ya habían sido anunciados anteriormente.

Just Picture It elenco Foto: Gentileza Deadline.

Un director con experiencia en películas románticas

El encargado de dirigir la película será Lee Toland Krieger, responsable de El secreto de Adaline (2015), una producción que también exploró el amor atravesado por un toque de lo imposible. El guion corre a cargo de Jesse Lasky, mientras que la producción está en manos de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films.

Además, Millie Bobby Brown no solo tendrá el rol principal en la pantalla, sino que también figura como productora a través de PCMA Productions, junto a Robert Brown. Esto confirma la faceta cada vez más consolidada de la actriz como una artista multifacética en la industria.

Millie Bobby Brown y el final de Stranger Things

Este año, Millie Bobby Brown se prepara para despedirse de Stranger Things con la esperada quinta temporada. El cierre de la exitosa serie de Netflix le abre paso a una nueva etapa en su carrera, donde la actriz busca diversificar sus personajes y dejar atrás la imagen de “Eleven” que la llevó a la fama mundial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

La elección de participar en Just Picture It representa un cambio de registro hacia la comedia romántica, un género en el que nunca antes había incursionado. Esta transición se suma a otros proyectos de gran envergadura, como su posible participación en Perfect, un drama deportivo centrado en la gimnasta olímpica Kerri Strug, con dirección de Gia Coppola.

¿Cuándo llegará "Just Picture It" a Netflix?

Por el momento, no existe una fecha confirmada de estreno para Just Picture It. Lo que sí se sabe es que la producción está por comenzar, lo que deja entrever que el rodaje podría extenderse durante los próximos meses.

En la industria, los rumores apuntan a que el filme podría estrenarse en algún momento de 2026, aunque todo dependerá de los tiempos de grabación y posproducción. Netflix suele mantener en reserva este tipo de fechas hasta que el proyecto alcanza una etapa avanzada.

Just Picture It Netflix

El anuncio de Just Picture It también sirve para reafirmar la evolución de Millie Bobby Brown dentro de la industria. De la niña prodigio que deslumbró en Stranger Things pasó a convertirse en protagonista de sagas cinematográficas como Enola Holmes y en figura central de producciones de alto presupuesto como Godzilla vs. Kong.

Ahora, su incursión en el género de la comedia romántica abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera. El desafío no será menor: demostrar que puede sostener una historia centrada en el amor, con matices cómicos y emocionales, alejados del dramatismo y la acción que marcaron gran parte de sus trabajos anteriores.