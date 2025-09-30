El Gobierno anunció que Milei será recibido por Trump en la Casa Blanca 12 días antes de las elecciones

“Reunión en la Casa Blanca. Fin.”, posteó el presidente horas después de una entrevista a A24, en la que evitó profundizar en los detalles del acuerdo “geopolítico” y de ayuda económica anunciada la semana pasada en una primera cumbre informal que tuvo lugar en Nueva York, en un apartado de la Asamblea General de la ONU, entre ambos presidentes.

La confirmación de la invitación de Trump a Milei a una cumbre bilateral oficial, termina de completar de esta manera el fuerte apoyo político que decidió darle la administración norteamericana al libertario justo antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la entrevista este martes al canal A24, Milei habló por primera vez del acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, aunque negó que Trump le haya puesto como exigencia que retome el diálogo político con la oposición en busca de gobernabilidad y conseguir consensos para aprobar las reformas laboral, previsional y fiscal en el Congreso.

Acuerdos de bilaterales en puerta: aranceles, comercio y desembarco de tropas de EE.UU. en Argentina

milei richardson.jpg javier Milei y Laura Richardon llegaron a Ushuaia para la entrega del avión Hércules que el gobierno de Estados Unidos le regaló a la Argentina (Foto. Archivo).

La confirmación de la reunión bilateral que venían negociando ambas cancillerías desde el mes de febrero pasado, en el marco de los avances de un acuerdo comercial y de aranceles recíprocos.

También se produce tras la firma de otros acuerdos firmados con Milei en la Casa Rosada durante las visitas del secretario de Estado, Scott Bessent en abril, y de la secretaria de comercio, Heidi Gomez y parlamentarios en julio y la de Seguridad, Kristi Noem, en septiembre pasado para la colaboración en seguridad, migraciones, defensa y desarrollo nuclear.

De ese encuentro, surgió la firma para la inclusión de Argentina en el programa Visa Waiver.

Antes de la confirmación de la invitación de Trump a Milei a la Casa Blanca, este martes el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial el decreto que autoriza el desembarco de tropas de Estados Unidos en Argentina, para la concreción de ejercicios de entrenamiento militar conjuntos.

En su artículo 2°, en decreto número 697/2025, firmado por Milei y varios ministros, "autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para la participación en el Ejercicio “TRIDENTE”, a llevarse a cabo en territorio argentino, en las Bases Navales de MAR DEL PLATA, USHUAIA y PUERTO BELGRANO”.

Los ejercicios militares conjuntos, que incluyen el tridente Argentina, Chile y EE. UU., tendrán lugar según se indica en el anexo II del mismo decreto, “en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestres, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025”.

Se aclara que una vez terminados los entrenamientos militares, las fuerzas armadas norteamericanas y chilenas se retirarán a sus respectivos países.

Milei en la entrevista con A24 habló de un acuerdo “geopolítico” con Trump y defendió el acuerdo de las críticas lanzadas desde la oposición tanto en el Congreso como en la provincia de Tierra del Fuego, que rechazan la entrega de soberanía y del manejo del futuro puerto logístico de Ushuaia, estratégico para el ingreso al continente antártico.