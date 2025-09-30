En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Murió
PROFUNDO DOLOR

Tragedia en el fútbol: murió Raúl Ramírez tras golpearse la cabeza con un rival

El arquero de 19 años falleció tras un accidente durante un partido. Su entrenador y una aficionada intentaron reanimarlo mientras llegaba la asistencia médica. El mundo del fútbol decretó tres días de luto.

Tragedia en el fútbol: murió Raúl Ramírez tras golpearse la cabeza con un rival

El pasado sábado, durante un encuentro entre Colindres y Revilla por la Tercera Federación, se produjo el accidente que conmocionó al fútbol español. Raúl Ramírez, arquero de 19 años, saltó para interceptar un centro dentro del área y sufrió un fuerte golpe accidental contra un rival.

Leé también Macabro hallazgo en una cancha de fútbol que dejó a todos conmovidos
macabro hallazgo en una cancha de futbol que dejo a todos conmovidos
arquero_

El joven quedó inmediatamente desplomado en el campo de juego, generando una situación de emergencia absoluta. La alarma fue inmediata entre compañeros, rivales y el público presente, que asistió a un desenlace inesperado y trágico.

Cómo intentaron salvar la vida del arquero

Según los reportes, el entrenador de Ramírez, licenciado en INEF, inició la reanimación boca a boca en el lugar. Además, una aficionada y estudiante de enfermería que presenciaba el partido se sumó a los esfuerzos hasta que llegó la Unidad de Soporte Vital Avanzado.

Estos esfuerzos permitieron ganar tiempo crucial antes del traslado de Ramírez al Hospital de Valdecilla de Santander, donde quedó internado durante dos días debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Durante su traslado, sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio, y pese a la intervención médica, su estado era crítico desde el inicio.

Lamentablemente, en las últimas horas se confirmó que Raúl Ramírez falleció a los 19 años, dejando un profundo vacío en su familia, compañeros y toda la comunidad futbolística.

Como muestra del dolor y respeto por el joven arquero, los clubes de la zona decretaron tres días de luto, y la noticia provocó una oleada de mensajes de solidaridad en redes sociales por parte de equipos, colegas y aficionados. La tragedia reavivó además la importancia de la prevención y la atención inmediata ante accidentes en el deporte, especialmente los traumatismos craneoencefálicos en jóvenes futbolistas.

La muerte de Ramírez genera también un debate sobre la conciencia en la prevención y preparación ante emergencias deportivas, recordando que cada segundo cuenta en la atención de traumatismos graves.

El comunicado oficial de la Real Federación Cántabra de Fútbol

“La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado. En medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas.

El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad. La RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la próxima jornada. Desde la RFCF, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo el Club Deportivo Colindres. Descanse en paz”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Murió
Notas relacionadas
"Recién...": el desgarrador pedido de la mamá de Bastián, el nene que volvía de fútbol y fue asesinado
Tragedia en el fútbol: murió Raúl Ramírez tras golpearse la cabeza con un rival
¿Adiós al VAR tradicional? Cómo funciona la nueva 'Tarjeta Verde' que prueba la FIFA en el Mundial Sub-20

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar