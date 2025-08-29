En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín arrasan con la película argentina más vista del momento

Netflix volvió a sorprender con un fenómeno inesperado: la película argentina "La ira de Dios" se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma y está generando un gran impacto entre los usuarios. Con una duración de 1 hora y 38 minutos, cuenta con un elenco de lujo encabezado por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.

Estrenada en 2022, esta historia dramática cargada de tensión y misterio logró consolidarse como una de las favoritas en varios países y puso en primer plano al cine nacional.

La trama está inspirada en la novela "La muerte lenta de Luciana B." (2017) de Guillermo Martínez, un escritor reconocido por llevar la intriga y el suspenso a un nivel literario que ahora se traduce con gran potencia en la pantalla.

La ira de Dios Netflix 1

De qué trata "La ira de Dios" en Netflix

La historia sigue la vida de Luciana Blanco (Macarena Achaga), una joven marcada por un entorno familiar trágico tras una sucesión de muertes misteriosas que comienzan a destruir a su círculo cercano. Estos sucesos ocurren justo después de que la protagonista renuncia a su empleo, cansada de los abusos y del comportamiento inquietante de Kloster (Diego Peretti), un escritor de renombre cuya sombra se vuelve cada vez más peligrosa.

A medida que la tensión crece, Luciana se ve obligada a proteger a su hermana menor de un enemigo invisible que parece estar detrás de cada desgracia. El personaje de Peretti se convierte en una amenaza latente, capaz de manipular y alterar la vida de la protagonista hasta llevarla al límite.

Juan Minujín, reconocido por su versatilidad, interpreta a Esteban Rey, un periodista que se convierte en una figura clave para comprender el entramado de la historia.

La ira de Dios Netflix 3

La construcción del suspenso se mantiene firme desde el inicio. La película juega con la idea de lo inevitable y con la imposibilidad de escapar de un destino marcado por el miedo. En este sentido, La ira de Dios se presenta como un thriller psicológico cargado de atmósfera oscura y giros narrativos que mantienen al espectador en vilo hasta el desenlace.

El crecimiento del cine argentino en Netflix

El éxito de esta producción demuestra que el cine argentino está atravesando un momento de expansión en el streaming. El respaldo de Netflix permitió que una historia local se proyectara de manera internacional, conquistando audiencias que no suelen consumir cine de la región.

Además, la película se suma a otras producciones argentinas que en los últimos años encontraron un espacio en plataformas digitales y lograron trascender fronteras. El caso de La ira de Dios confirma que existe un público global dispuesto a ver historias diferentes, con un estilo narrativo que combina lo literario con lo audiovisual.

La ira de Dios Netflix 2

El elenco de "La ira de Dios" con Peretti y Minujín

  • Diego Peretti
  • Juan Minujín
  • Macarena Achaga
  • Mónica Antonópulos
  • Guillermo Arengo
  • Romina Pinto
  • Pedro Merlo
  • Santiago Achaga
  • Ornela D'elia
  • Juanita Reale

Por qué ver "La ira de Dios", la película

Lo que diferencia a La ira de Dios de otras películas es la manera en que logra conectar emocionalmente con el espectador. La sensación de amenaza constante, la tensión familiar y el dilema moral al que se enfrenta Luciana construyen una narrativa que va más allá del simple entretenimiento.

Cada detalle, desde los silencios incómodos hasta las miradas entre los personajes, está pensado para mantener al espectador atrapado. Se trata de un relato donde lo psicológico pesa tanto como lo visual, y donde el miedo no siempre viene de lo explícito, sino de lo que se sugiere.

La ira de Dios Netflix 4

Dónde ver la película "La ira de Dios"

Aunque se trata de una producción argentina, la película encontró repercusión en distintos países de América Latina y también en mercados europeos. El algoritmo de Netflix jugó un papel fundamental para que apareciera en recomendaciones y listas de tendencias, lo que permitió que el título llegara a audiencias más amplias.

Este fenómeno no solo beneficia a los creadores de la película, sino que también abre el camino para que otras producciones argentinas logren visibilidad en un mercado cada vez más competitivo.

Tráiler de "La ira de Dios" en Netflix

