Las impactantes fotos de Furia tras la operación de nariz: el antes y después

"Nuestra paciente ya se había operado con anterioridad y presentaba diversos estigamas quirúrgicos. Columela colgante, retracción y asimetría alar, techo nasal abierto, irregularidades y asimetría de volumen óseo, colapso valvular", comentó el profesional.

Y detalló: "Nos dedicamos minuciosamente a corregir cada imperfección y naturalizar su estructura nasal para que a pesar de achicar su nariz luzca más natural que antes. No es menor aclarar que se trabajó arduamente la parte funcional para lograr una buena mecánica ventilatoria nasal".

"Les dejamos su evolución ya a tres meses de su cirugía. Los tejidos aún están en proceso de acomodarse a su nuevo esquema nasal. Este proceso dura 1 año para los pacientes de casos secundarios", sintetizó el especialista. "Así va quedando. ¡Paso a paso! Gracias", expresó por su parte la ex GH.

El paso de Juliana Furia Scaglione por Gran Hermano se caracterizó por su personalidad explosiva, agresividad en el juego y constantes polémicas, las cuales incluyeron enfrentamientos verbales, actitudes provocadoras y hasta un intento de agresión física a un compañero.

A pesar de su alto perfil y su capacidad para generar contenido, Furia abandonó el reality en marzo de 2025, argumentando que se sentía aburrida y que el nivel de juego no estaba a la altura de su estilo agresivo, lo que provocó una fuerte reacción y un debate sobre su estrategia de juego.

furia antes y despues operacion nariz

furia antes y despues operacion nariz 3

furia antes y despues operacion nariz 2

Emma Vich confesó el motivo de su fuerte pelea con Furia: "Otra onda"

Emma Vich y Juliana Furia Scaglione parecían haber forjado una de las amistades más sólidas en la edición anterior de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo esa buena onda se rompió por completo hace tiempo y el cordobés por primera vez contó qué los distanció.

“Con Furia estoy con la mejor. Ella está con otra onda, y yo esto en otra. No coincidimos. Esa es la verdad. Por ahí a ella no le gusta que yo me junte con gente que no es amiga de ella”, explicó el ex estilista en el streaming El ejército de la mañana (Bondi Live).

Y agregó contundente: “Y de mí no es dueño nadie. Yo puedo hacer lo que se me cante el orto. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera“.

“No, no voy a mostrar nada. ¡Qué chats, chicos! Nada que tenga que ver que la impliquen en nada. No, no, no. No se sientan con el culo sucio. ¿Qué onda? Si sos amigo de alguien, sos amigo de alguien y punto”, reaccionó incómodo ante la versión de unos supuestos chats que tendría de ella.

“No podés dejarte de juntar o enojarte con una persona porque tiene amistades con gente que vos no querés o cosas así. A mí ya me cansan esas boludeces y creo que ya estamos grandes”, concluyó tajante Emma Vich.