"Las maté por 8 mil pesos": el paseo por la playa que terminó con 3 mujeres brutalmente asesinadas

Detenido por el Triple Crimen Thierry Lima da Silva confesó ser el autor del triple crimen.

La confesión del acusado

El lunes siguiente, durante una audiencia de custodia, un hombre identificado como Thierry Lima da Silva confesó ser el autor del triple crimen. Se trata de un joven en situación de calle, con antecedentes de consumo de drogas, robos y tráfico, que ya era investigado por la policía por otros delitos.

Según su propio relato, actuó bajo los efectos de estupefacientes. Aseguró que primero apartó a una de las mujeres con un cuchillo para robarle, pero cuando las otras dos intentaron intervenir, las atacó a todas con varias puñaladas. Tras el crimen, se llevó 30 reales (aproximadamente seis dólares) y huyó del lugar.

El acusado reconoció que, después de cometer los asesinatos, quemó su bermuda manchada de sangre y se refugió en una plaza de la zona de Pontal, donde pasó la noche. Explicó, además, que dejó al perro atado porque “no tenía interés en llevárselo”.

Otro detalle estremecedor de su declaración fue que al momento del ataque había mucho ruido en la zona: una fiesta y un partido de fútbol en las cercanías impidieron que los gritos de auxilio de las mujeres fueran escuchados.

Las contradicciones y las dudas

A pesar de su confesión, la policía detectó contradicciones en el relato de Lima da Silva. Por esa razón, el comisario Jorge Figueiredo subrayó que la principal hipótesis es la de un latrocinio (robo seguido de muerte), pero no descartan que hubiera más personas involucradas en el hecho.

“Las investigaciones continúan para esclarecer si hubo otros partícipes en el triple homicidio”, señaló el comisario. Hasta el momento, cuatro personas más fueron interrogadas y se les realizaron pericias forenses, como análisis genéticos, comparaciones de huellas dactilares y exámenes de lesiones.

El posible cuarto homicidio

La historia criminal de Thierry Lima da Silva no terminaría en el triple asesinato. El hombre también es investigado por la muerte de su pareja, Lucas dos Santos Nascimento, quien falleció el 21 de agosto tras haber sido hospitalizado con politraumatismos.

En esa causa, Lima da Silva ya admitió su responsabilidad. Fue encontrado en posesión de crack y terminó confesando que lo había agredido. Ante la gravedad de los hechos, la Justicia ordenó su prisión preventiva.

Quiénes eran las víctimas del triple crimen

Las mujeres asesinadas en las playas de Brasil Alexsandra Suzart (45), Maria Helena Bastos (41) y su hija Mariana (20) son las víctimas del triple crimen.

La noticia causó un profundo impacto en la comunidad educativa de Ilhéus. Alexsandra Oliveira Suzart y Maria Helena do Nascimento Bastos eran profesoras en escuelas municipales. Sus colegas las describieron como docentes comprometidas, queridas por los alumnos y sus familias. Mariana Bastos da Silva, hija de Maria Helena, tenía 20 años y estudiaba Ingeniería Ambiental.

Las tres mujeres vivían en edificios a pocos metros de la Praia dos Milionários. Una cámara de seguridad captó la última imagen de ellas, paseando juntas hacia la playa. Sus cuerpos fueron encontrados a tres kilómetros del lugar de la grabación.

La Asociación de Profesionales de la Educación de Ilhéus (APPI-APLB) lamentó la “pérdida brutal” y decretó tres días de luto. El Ayuntamiento de la ciudad también declaró duelo oficial.

Protestas y reclamos de justicia

Protestas por el Triple Crimen Marchas pidiendo Justicia por tres mujeres asesinadas en las playas de Brasil.

El caso desató protestas masivas en Ilhéus. Decenas de mujeres marcharon por la ruta BA-001, cerca de donde fueron hallados los cuerpos, exigiendo justicia y mayor seguridad en la región.

“Este acto de violencia nos conmociona y entristece profundamente, afectando no solo a las familias involucradas, sino a toda la comunidad escolar”, expresó el sindicato docente en un comunicado.

El crimen también reabrió el debate sobre la inseguridad en las playas turísticas de Bahía, muy visitadas por locales y extranjeros. Vecinos reclamaron más patrullajes y medidas preventivas.

El perfil del acusado

De acuerdo con la Policía Civil, Lima da Silva tenía un historial delictivo desde la adolescencia, con denuncias por daños, amenazas, robos, violencia intrafamiliar y lesiones.

Pese a esos antecedentes, el hombre había estado en libertad tras una audiencia de custodia por tráfico de drogas. Solo después del triple crimen y de confesar el homicidio de su pareja, la Justicia dictó su prisión preventiva.

“Se trata de una persona con un nivel de peligrosidad extremadamente alto, por lo que fue necesaria la medida inmediata de reclusión”, explicó el jefe policial Helder Carvalhal.

Triple crimen y el perro El perro fue hallado con vida, atado a un árbol cerca de las víctimas.

Una comunidad marcada por el horror

Ilhéus, reconocida como uno de los destinos turísticos más importantes del nordeste brasileño, quedó sumida en la conmoción. La violencia de este crimen y la banalidad del motivo económico —apenas seis dólares— conmovieron incluso a nivel nacional.

Vecinos, alumnos y familiares de las víctimas organizaron homenajes, misas y actos de memoria. El recuerdo de las docentes y de Mariana permanece vivo en cada una de esas manifestaciones.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades y determinar si Thierry Lima da Silva actuó solo o con cómplices.

Lo que parece indiscutible es que se trata de uno de los crímenes más estremecedores en la historia reciente de Bahía, y que el pedido de justicia de la sociedad brasileña se mantiene intacto.