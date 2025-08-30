La Matanza: compró un auto, trabajó como conductora para pagarlo y la asesinaron

El personal médico que arribó al lugar poco después confirmó el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con los primeros peritajes realizados por la Policía Científica, Candela presentaba una herida de arma de fuego en la zona parietal de la cabeza, con orificio de entrada y salida. El vehículo, registrado a su nombre, no presentaba impedimentos legales.

La causa fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, mientras que el Grupo Táctico Operativo (GTO) trabaja intensamente para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable o partícipes del hecho.

"La mataron por dos monedas", el lamento de la familia de Candela

candela

“Mi prima era muy conocida, muy sana. Se compró un Fiat Cronos a pagar, hacía DiDi para poder pagarlo. La mataron por dos monedas. Ni siquiera se llevaron el auto, solo le robaron el celular y la billetera”, expresó su primo Fernando a TN. Además, señaló al presunto autor del crimen, un hombre conocido en el barrio con el apellido López, a quien acusó de ser un “fisura” que habría planeado el robo.

El crimen generó una profunda conmoción en la comunidad de González Catán, y este mediodía, un grupo de vecinos, indignados por la violencia del hecho, cortaba el tránsito sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 28.