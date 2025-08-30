En vivo Radio La Red
Policiales
La Matanza
Auto
Inseguridad

La Matanza: compró un auto, trabajó como conductora para pagarlo y la asesinaron

Una joven conductora de la aplicación DiDi, identificada como Candela Santa María, fue asesinada de un disparo en la cabeza en un intento de robo en la localidad bonaerense de La Matanza.

Una joven de 24 años, que trabajaba como conductora de la aplicación DiDi, fue brutalmente asesinada este sábado de un disparo en la cabeza, en la localidad bonaerense de La Matanza, luego de que al menos un delincuente intentara robarle el auto. La víctima, identificada como Candela Santa María, había adquirido recientemente un Fiat Cronos negro y trabajaba para poder pagarlo.

Según los testimonios de sus familiares, Candela se despidió de ellos la noche del viernes y comenzó su jornada laboral con destino a la zona de González Catán. Alrededor de la 1 a 2 de la madrugada, aceptó un viaje solicitado por la aplicación. Sin embargo, al llegar a la intersección de las calles La Bastilla y Coronel Ramos, fue sorprendida por un joven apodado “Piñon”, quien es considerado el principal sospechoso del asesinato.

De acuerdo a lo informado por medios locales, el acusado se habría hecho pasar por pasajero, se acercó al vehículo y, en un violento intento de robo, le disparó a Candela. Luego, le robó el celular y la billetera, pero dejó el vehículo.

Algunos vecinos, al escuchar los disparos, alertaron a la policía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un Fiat Cronos negro (patente AH-038-MP) con la chica tendida en el asiento del conductor, recostada sobre los dos asientos delanteros y con manchas de sangre visibles.

El personal médico que arribó al lugar poco después confirmó el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con los primeros peritajes realizados por la Policía Científica, Candela presentaba una herida de arma de fuego en la zona parietal de la cabeza, con orificio de entrada y salida. El vehículo, registrado a su nombre, no presentaba impedimentos legales.

La causa fue remitida a la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, mientras que el Grupo Táctico Operativo (GTO) trabaja intensamente para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable o partícipes del hecho.

"La mataron por dos monedas", el lamento de la familia de Candela

candela

“Mi prima era muy conocida, muy sana. Se compró un Fiat Cronos a pagar, hacía DiDi para poder pagarlo. La mataron por dos monedas. Ni siquiera se llevaron el auto, solo le robaron el celular y la billetera”, expresó su primo Fernando a TN. Además, señaló al presunto autor del crimen, un hombre conocido en el barrio con el apellido López, a quien acusó de ser un “fisura” que habría planeado el robo.

El crimen generó una profunda conmoción en la comunidad de González Catán, y este mediodía, un grupo de vecinos, indignados por la violencia del hecho, cortaba el tránsito sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 28.

