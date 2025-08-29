Horror: su ex la prendió fuego en plena calle y murió frente a la mirada desesperada de su novio

Tras un breve intercambio de palabras, la discusión se tornó cada vez más violenta. Testigos relataron que el agresor sacó un bidón con líquido inflamable, lo arrojó sobre el cuerpo de la mujer y luego, con un encendedor, inició el fuego que envolvió a la víctima.

Desesperada y con el cuerpo en llamas, Ana Clara corrió unos metros hasta desplomarse en el suelo, donde sus acompañantes intentaron apagar el fuego como pudieron. Una ambulancia la trasladó primero al Hospital Fleming y luego al Hospital Diego Thompson, donde permaneció internada en estado crítico.

“Llegó con quemaduras gravísimas, no había chances de revertir el cuadro”, relató un médico del centro de salud. Pocas horas después, Ana Clara falleció a causa de las heridas.

Antecedentes de violencia

La historia de Ana Clara y su agresor estaba marcada por episodios previos de violencia. Vecinos aseguraron que él la había amenazado en varias oportunidades y que incluso había manifestado celos enfermizos tras la separación.

Pese a estos antecedentes, la víctima nunca había realizado una denuncia formal por violencia de género, una realidad que se repite en muchos casos y que, según especialistas, deja a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.

El hombre escapó tras el ataque, pero la fiscalía del Departamento Judicial de San Martín montó un operativo para dar con su paradero. Fue detenido el jueves y quedó imputado por femicidio, un delito que contempla prisión perpetua.

El caso de Rocío Collado en Mendoza

el-principal-acusado-del-femicidio-de-rocio-collado-es-su-pareja-yamil-yunes-foto-facebook-P3AKDDOVTVBXHPLB7NPEZ7TESQ

Mientras el caso de Ana Clara todavía generaba conmoción, otra noticia se conoció desde la provincia de Mendoza. En San Rafael, la Policía halló sin vida a Rocío Maribel Collado, de 30 años, dentro de un Fiat Fiorino blanco.

La docente estaba siendo buscada desde el martes, luego de que familiares denunciaran su desaparición. Durante el operativo, efectivos hallaron el vehículo estacionado en la calle Izuel al 800. Al abrirlo, encontraron el cuerpo sin vida de Rocío.

Su pareja, Yamil Jesús Yunes, fue detenido inmediatamente. Los policías detectaron manchas de sangre en su ropa y lesiones en su cuello, además de un cuadro de alteración psicótica, por lo que primero fue trasladado al área de Salud Mental del Hospital Schestakow.

El jueves, con el resultado de la autopsia que confirmó que se trataba de un homicidio, el fiscal Iván Ábalos imputó a Yunes por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.