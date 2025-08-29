En vivo Radio La Red
Trends
Septiembre
Géminis
ASTROLOGÍA

Astrología: predicciones de septiembre para los 12 signos del zodiaco

El nuevo mes comienza con tránsitos clave: Venus en Leo, Saturno retrógrado en Piscis y Urano en Géminis. Así influirán las energías en cada signo del zodiaco durante septiembre.

Ranking zodiacal: predicciones — así enfrentará cada signo el mes de septiembre 2025

Septiembre 2025 arranca con una mezcla de energías intensas: Venus en Leo activa el amor y la creatividad, Saturno retrógrado en Piscis pide responsabilidad y revisión, mientras que Urano en Géminis abre la puerta a cambios inesperados. Cada signo lo vivirá de manera distinta.

Astrología: ranking de los 4 signos más afortunados en el amor en septiembre 2025
saturno piscis signos

Astrología: predicciones signo por signo para septiembre 2025

Aries

Mes de acción y pasión. Oportunidad de nuevos comienzos en el amor y lo laboral.

Tauro

Estabilidad económica y reorganización personal. Cuidar el exceso de rutinas rígidas.

Géminis

Urano en su signo trae sorpresas y movimientos repentinos. Adaptación será clave.

Cáncer

Buen momento para enfocarse en el hogar y la familia. Equilibrio emocional.

saturno retrogrado signos
Ranking zodiacal: qu&eacute; le espera a cada signo en septiembre 2025

Leo

Brillo absoluto con Venus en su signo. Reconocimiento y magnetismo en todos los ámbitos.

Virgo

Saturno lo enfrenta a lecciones de responsabilidad. Cierre de ciclos importantes.

Libra

Septiembre trae armonía y romance. Buenas noticias en lo sentimental.

Escorpio

Mes de intuición y transformaciones. Revelaciones que cambian perspectivas.

Sagitario

Expansión, viajes y nuevas experiencias. Septiembre despierta su espíritu libre.

saturno retrogrado signos astrologia

Capricornio

Tiempo de orden y estructura. Ideal para metas profesionales.

Acuario

Creatividad en alza y oportunidades sociales. Mes favorable para proyectos grupales.

Piscis

Introspección profunda. Necesidad de frenar y escuchar la voz interior.

Se habló de
Septiembre Géminis Venus amor Piscis Leo Signos Horóscopo signos del zodíaco
