Astrología: predicciones de septiembre para los 12 signos del zodiaco

El nuevo mes comienza con tránsitos clave: Venus en Leo, Saturno retrógrado en Piscis y Urano en Géminis. Así influirán las energías en cada signo del zodiaco durante septiembre.
Ranking zodiacal: predicciones — así enfrentará cada signo el mes de septiembre 2025
Aries
Mes de acción y pasión. Oportunidad de nuevos comienzos en el amor y lo laboral.
Tauro
Estabilidad económica y reorganización personal. Cuidar el exceso de rutinas rígidas.
Géminis
Urano en su signo trae sorpresas y movimientos repentinos. Adaptación será clave.
Cáncer
Buen momento para enfocarse en el hogar y la familia. Equilibrio emocional.
Leo
Brillo absoluto con Venus en su signo. Reconocimiento y magnetismo en todos los ámbitos.
Virgo
Saturno lo enfrenta a lecciones de responsabilidad. Cierre de ciclos importantes.
Libra
Septiembre trae armonía y romance. Buenas noticias en lo sentimental.
Escorpio
Mes de intuición y transformaciones. Revelaciones que cambian perspectivas.
Sagitario
Expansión, viajes y nuevas experiencias. Septiembre despierta su espíritu libre.
Capricornio
Tiempo de orden y estructura. Ideal para metas profesionales.
Acuario
Creatividad en alza y oportunidades sociales. Mes favorable para proyectos grupales.
Piscis
Introspección profunda. Necesidad de frenar y escuchar la voz interior.