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Neumonía: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y cuándo puede ser grave

La neumonía es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y puede ser causada por virus, bacterias u hongos.

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La neumonía es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y puede ser causada por virus

La neumonía es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y puede ser causada por virus, bacterias u hongos. 

La neumonía es una enfermedad respiratoria aguda que afecta a los alvéolos pulmonares, los pequeños sacos donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando se inflaman, pueden llenarse de líquido, moco o pus, lo que dificulta la respiración y, en los casos más graves, puede ser potencialmente mortal.

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La enfermedad puede ser causada por distintos agentes: bacterias, como el neumococo; virus, entre ellos la influenza, el VSR o el COVID-19; y, en menor medida, hongos.

Cómo se contagia la neumonía: la principales vías de infección

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A diferencia de lo que suele creerse, la neumonía no se transmite de una sola forma. Existen tres mecanismos principales por los cuales virus, bacterias u hongos pueden llegar a los pulmones.

Autoinfección: bacterias que ya viven en el cuerpo: algunos microorganismos como el neumococo pueden colonizar de forma habitual la nariz, boca o senos paranasales. Cuando bajan las defensas o se altera el equilibrio del organismo, estas bacterias pueden desplazarse hacia los pulmones y generar la infección.

Contagio por vía aérea: es una de las formas más frecuentes de transmisión. Una persona infectada puede expulsar, al toser o estornudar, pequeñas gotas con el agente infeccioso. Al ser inhaladas, pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores y provocar la enfermedad.

Neumonía por aspiración: se produce cuando sustancias como alimentos, líquidos o vómito ingresan a los pulmones en lugar de ir al sistema digestivo. Es más común en personas con dificultades para tragar (disfagia) o alteraciones neurológicas.

Síntomas de la neumonía, factores de riesgo y cuándo consultar

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Los síntomas más frecuentes incluyen tos productiva, fiebre, escalofríos, cansancio y dolor en el pecho al respirar profundamente o toser. La disnea (falta de aire) es una de las principales señales de alarma.

En algunos casos, especialmente en personas mayores o con enfermedades de base, la neumonía puede presentarse de forma atípica, sin fiebre alta, pero con confusión, somnolencia o desorientación, lo que puede dificultar el diagnóstico.

Existen además grupos con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, como personas mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como EPOC, asma o diabetes, personas con el sistema inmunológico debilitado, fumadores y quienes han atravesado internaciones recientes o prolongadas.

Se recomienda consultar a un profesional de salud ante la presencia de dificultad para respirar, fiebre persistente o elevada, dolor en el pecho al respirar o toser, empeoramiento rápido del estado general o cansancio intenso y debilidad marcada.

El diagnóstico se realiza mediante evaluación clínica y estudios complementarios como la auscultación pulmonar, la radiografía de tórax y análisis de sangre, que permiten confirmar la infección y evaluar su gravedad.

Prevención y tratamiento de la neumonía

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La prevención se basa en múltiples factores. Las vacunas antineumocócica, antigripal y contra COVID-19 son fundamentales para reducir el riesgo de complicaciones.

Otras medidas importantes incluyen mantener una adecuada higiene bucal, evitar el tabaquismo y reducir el contacto con personas con infecciones respiratorias activas.

En cuanto al tratamiento, depende del origen de la infección: puede incluir antibióticos en casos bacterianos o antivirales cuando se trata de virus. Es fundamental completar el esquema indicado para evitar complicaciones o resistencia bacteriana.

Durante la recuperación, la fisioterapia respiratoria ayuda a eliminar secreciones, mejorar la ventilación pulmonar y recuperar la capacidad física tras la enfermedad.

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